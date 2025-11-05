Yuri Alberto evita falar de arbitragem e lamenta derrota do Corinthians no fim: 'O empate era positivo'

Com dois jogadores a menos - sendo um deles no último lance da partida -, o Corinthians acabou derrotado pelo RB Bragantino, por 2 a 1, em Bragança Paulista, e encerrou sua sequência de três vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro. Como vem acontecendo com frequência, a arbitragem mais uma vez foi contestada durante o confronto.

➡️ Nos acréscimos, Bragantino marca e garante vitória sobre o Corinthians no Brasileirão

O Massa Bruta largou na frente, com Eduarto Sasha, de pênalti, o Timão, que já tinha José Martínez expulso, buscou o empate com Yuri Alberto, mas Isidro Pitta, nos acréscimos, deu números finais ao duelo. No fim, Charles também acabou expulso, e o Corinthians terminou com nove em campo.

A arbitragem confusa desta rodada ficou por conta de Edina Alves Batista, mas o camisa 9 do Timão preferiu não falar sobre o assunto.

- Eu não gosto de comentar isso (arbitragem), nunca foi meu perfil chegar aqui e falar dessa forma, mas eu acho que a gente não tem que tirar nossa responsabilidade nesse jogo, a gente podia ter neutralizado um pouco melhor para não ter sofrido esse gol (nos acréscimos) - desabafou Yuri Alberto.

Para o centroavante do Corinthians, era importante emendar a quarta vitória seguida para dar mais confiança ao time que tenta conquistar uma vaga na Pré-Libertadores.

- A gente sabia que a vitória para nós era muito importante, mas no decorrer da partida, o empate estava sendo muito positivo para nós. Foi um jogo muito difícil, um gramado muito difícil que desacelerava muito o jogo, e agora é levantar a cabeça, pois a gente vinha de uma sequência muito boa com três vitórias, a quarta seria muito importante agora, ainda mais fora de casa, que nos dá ainda mais confiança para seguir na luta e conseguir alcançar o nosso objetivo - completou Yuri Alberto.

