Após derrota do Corinthians, Dorival diz que arbitragem 'rouba protagonismo dos atletas'

A arbitragem confusa liderada por Edina Alves na noite desta quarta-feira (5), na derrota do Corinthians contra o RB Bragantino, por 2 a 1, em Bragança Paulista, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, segue dando o que falar. Após Hugo Souza se revoltar nas redes sociais e Yuri Alberto evitar polêmicas, o técnico Dorival Jr. não poupou os ataques em relação ao que aconteceu na partida.

— Nós estamos sendo corriqueiros, repetitivos. O que está acontecendo é que a arbitragem está roubando o protagonismo dos atletas, que são as estrelas do espetáculo. Não existe critério. E não é que não existe critério entre os árbitros, não existe critério na mesma partida. Isso tem dificultado para muitos, não apenas o Corinthians — desabafou Dorival Jr., em entrevista coletiva após o duelo.

— Foi impressionante o que acompanhamos aqui hoje. Você vai fazer o quê? É o choro do derrotado? Nessa semana fomos nós, na outra será o Bragantino, depois o Palmeiras e depois o Santos… Não cobramos nada além de critérios e não há critérios. É muito simples. Foi pênalti? Todos concordam que houve o pênalti? Foi? E o lance do segundo tempo com um minuto de partida em cima do Yuri Alberto? Qual foi o critério do último lance da partida? — continuou o técnico.

O treinador do Corinthians afirmou que não se pode mais acertar esse tipo de situação, já que ela atrapalha todos em algum momento, e alerta que algo precisa ser feito em relação ao assunto.

— Não podemos mais aceitar. Tiramos o foco do principal que é o futebol, só estamos discutindo arbitragem, é horrível para todos. Temos que mudar, caso contrário vamos lamentar a todo instante — finalizou Dorival.

Polêmicas em Bragantino x Corinthians:

A principal delas aconteceu durante a reta final da primeira etapa. O cronômetro maracava 44 minutos, quando Alix Vinícius teve uma disputa aérea dentro da área com Agileri. Em campo, Edina não marcou nenhuma irregularidade no embate entre os jogadores. Contudo, o VAR entrou em ação e solicitou uma revisão da árbitra à beira do campo. Após rever o lance, Edina voltou atrás e marcou a penalidade.

Antes, os jogadores também já haviam reclamado em relação à expulsão de José Martínez, que já tinha um amarelo e acabou advertido novamente em razão de uma confusão na área, no início do segundo tempo.

