Corinthians pede que Memphis Depay deixe hotel pago pelo clube

O atacante Memphis Depay, do Corinthians, recebeu um comunicado do presidente Osmar Stábile para que deixe o hotel em que reside atualmente na cidade de São Paulo. A informação foi publicada inicialmente pelo 'UOL'.

continua após a publicidade

A comunicação foi feita no fim de outubro, durante reunião do CORI (Conselho de Orientação). O pedido tem relação com os custos, já que as despesas do hotel são pagas pelo Corinthians e giram em torno de US$ 50 mil (cerca de R$ 260 mil na cotação atual).

— Presidente da Diretoria, Sr. Osmar Stábile explica que fez reunião com Memphis e explicou sobre a necessidade de o jogador sair do hotel e ir para uma casa ou apartamento com custo menor — relata a ata.

continua após a publicidade

Cabe ressaltar que, no acordo entre os clubes, está previsto que, enquanto Depay não tiver uma casa definitiva, o Timão deve fornecer acomodações em hotel de padrão internacional que aceite animais de estimação.

Procurado pela reportagem do LANCE!, o Corinthians informou que o jogador se mostrou predisposto a atender o pedido do clube e deixar o hotel após o pedido feito pelo alvinegro.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Imagens do hotel em que Memphis reside (Foto: Divulgação)

Hotel em que Memphis reside

O triplex possui aproximadamente 1.115 metros quadrados, acomoda até oito pessoas e inclui salas amplas, cozinha equipada, quatro banheiros completos, dois lavabos, quatro camas king sizes e área externa com piscina.

Os hóspedes da cobertura têm direito a serviço de mordomo 24 horas, refeições all-inclusive e acesso a uma área exclusiva no SPA do hotel.

O Rosewood São Paulo está localizado a 400 metros da Avenida Paulista, na Zona Central da capital. O estabelecimento ocupa parte do antigo prédio da Maternidade Condessa Filomena Matarazzo e também a Torre Mata-Atlântica. Inaugurado em janeiro de 2022, é considerado o 27º melhor hotel do mundo segundo o ranking The World's 50 Best Hotels, sendo o único brasileiro na lista.

