imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCorinthians

Corinthians pede que Memphis Depay deixe hotel pago pelo clube

Reunião do CORI tratou dos altos custos de hospedagem do atacante, que ainda busca residência definitiva em São Paulo

e741b9d9-9fbf-410a-a7aa-7930840d0c70_WhatsApp-Image-2025-03-17-at-12.00.50-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Guilherme Lesnok
São Paulo (SP)
Dia 05/11/2025
15:42
Atualizado há 1 minutos
Memphis fez o segundo do Corinthians contra o Grêmio (Foto: Vilmar Bannach/Gazeta Press)
imagem cameraMemphis Depay, atacante do Corinthians (Foto: Vilmar Bannach/Gazeta Press) Ekobanpress/Ekobanpress
O atacante Memphis Depay, do Corinthians, recebeu um comunicado do presidente Osmar Stábile para que deixe o hotel em que reside atualmente na cidade de São Paulo. A informação foi publicada inicialmente pelo 'UOL'.

A comunicação foi feita no fim de outubro, durante reunião do CORI (Conselho de Orientação). O pedido tem relação com os custos, já que as despesas do hotel são pagas pelo Corinthians e giram em torno de US$ 50 mil (cerca de R$ 260 mil na cotação atual).

— Presidente da Diretoria, Sr. Osmar Stábile explica que fez reunião com Memphis e explicou sobre a necessidade de o jogador sair do hotel e ir para uma casa ou apartamento com custo menor — relata a ata.

Cabe ressaltar que, no acordo entre os clubes, está previsto que, enquanto Depay não tiver uma casa definitiva, o Timão deve fornecer acomodações em hotel de padrão internacional que aceite animais de estimação.

Procurado pela reportagem do LANCE!, o Corinthians informou que o jogador se mostrou predisposto a atender o pedido do clube e deixar o hotel após o pedido feito pelo alvinegro.

➡️Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Imagens do Penthouse Suite do hotel Rosewood São Paulo (Foto: Divulgação)
Imagens do hotel em que Memphis reside (Foto: Divulgação)

Hotel em que Memphis reside

O triplex possui aproximadamente 1.115 metros quadrados, acomoda até oito pessoas e inclui salas amplas, cozinha equipada, quatro banheiros completos, dois lavabos, quatro camas king sizes e área externa com piscina.

Os hóspedes da cobertura têm direito a serviço de mordomo 24 horas, refeições all-inclusive e acesso a uma área exclusiva no SPA do hotel.

O Rosewood São Paulo está localizado a 400 metros da Avenida Paulista, na Zona Central da capital. O estabelecimento ocupa parte do antigo prédio da Maternidade Condessa Filomena Matarazzo e também a Torre Mata-Atlântica. Inaugurado em janeiro de 2022, é considerado o 27º melhor hotel do mundo segundo o ranking The World's 50 Best Hotels, sendo o único brasileiro na lista.

