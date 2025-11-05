Hugo Souza se revolta com arbitragem de Edina Alves em derrota do Corinthians: 'Está na conta dela'

O goleiro Hugo Souza, do Corinthians, não esteve em campo na derrota do time para o RB Bragantino, por 2 a 1, em Bragança Paulista, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, mas foi às redes sociais do clube para fazer críticas em relação à arbitragem de Edina Alves.

Em uma publicação feita pelo Corinthians, o goleiro comentou que "o que a Edina fez hoje não existe. Está na conta dela, um absurdo". Veja na imagem abaixo:

Foto: Reprodução/Instagram

Polêmicas em Bragantino x Corinthians:

A principal delas aconteceu durante a reta final da primeira etapa. O cronômetro maracava 44 minutos, quando Alix Vinícius teve uma disputa aérea dentro da área com Agileri. Em campo, Edina não marcou nenhuma irregularidade no embate entre os jogadores. Contudo, o VAR entrou em ação e solicitou uma revisão da árbitra à beira do campo. Após rever o lance, Edina voltou atrás e marcou a penalidade.

Antes, os jogadores também já haviam reclamado em relação à expulsão de José Martínez, que já tinha um amarelo e acabou advertido novamente em razão de uma confusão na área, no início do segundo tempo.

Yuri Alberto evita falar de arbitragem

- Eu não gosto de comentar isso (arbitragem), nunca foi meu perfil chegar aqui e falar dessa forma, mas eu acho que a gente não tem que tirar nossa responsabilidade nesse jogo, a gente podia ter neutralizado um pouco melhor para não ter sofrido esse gol (nos acréscimos) - desabafou Yuri Alberto.

- A gente sabia que a vitória para nós era muito importante, mas no decorrer da partida, o empate estava sendo muito positivo para nós. Foi um jogo muito difícil, um gramado muito difícil que desacelerava muito o jogo, e agora é levantar a cabeça, pois a gente vinha de uma sequência muito boa com três vitórias, a quarta seria muito importante agora, ainda mais fora de casa, que nos dá ainda mais confiança para seguir na luta e conseguir alcançar o nosso objetivo - completou o camisa 9.

