Endrick tornou-se um caso à parte no Real Madrid. O brasileiro é o único jogador de linha do elenco, apto fisicamente, que ainda não atuou sequer um minuto desde a chegada de Xabi Alonso ao comando técnico. Sem estrear nesta temporada, o jovem não entra em campo desde 18 de maio, quando participou da partida contra o Sevilla, válida pela última rodada da La Liga 2024/25. Diante da ausência prolongada, uma publicação do jovem nas redes sociais movimentou a manhã desta terça-feira (7) do jornal "As", da Espanha.

Na publicação feita na segunda-feira (6), Endrick compartilhou uma foto durante uma sessão de treinamento, acompanhada da legenda "Grato". A postagem reflete o bom momento vivido pelo jogador em seu clube, transmitindo uma mensagem de satisfação e estabilidade na atual fase da carreira. Veja o post abaixo:

Nesse contexto, a legenda não passou despercebida pelo "As", que destacou a situação enfrentada pelo brasileiro nos últimos jogos, evidenciando a inesperada falta de oportunidades desde o início da temporada, especialmente após a lesão sofrida.

Jornal "As" sobre post feito por Endrick nas redes sociais (Foto; Reprodução/As)

Tradução: Endrick: "Agradecido" (título). O brasileiro não desistiu, apesar de ser o único jogador de campo saudável que ainda não jogou um minuto sequer (subtítulo).

— O atacante não fica nervoso e busca melhorar a cada treino, por isso estará pronto quando a oportunidade surgir, já que Alonso lhe dará uma. Até que esse momento chegue, Endrick está confiante e não dá sinais de que vai desmoronar ou se render. O atacante luta para mostrar a Xabi que pode contar com ele.

— Prova desse caráter e compostura está sendo demonstrada nas redes sociais. Enquanto muitos de seus companheiros treinam com suas respectivas seleções, Endrick está treinando em Madri. O atacante publicou uma publicação em sua conta do Instagram com várias fotos de treinos com o Real Madrid, acompanhadas das palavras: "Grato ".

Endrick no Real Madrid ⚪

Desde sua chegada ao clube, a trajetória de Endrick tem sido marcada por mais presenças no banco de reservas do que minutos efetivos em campo. Ainda sob a gestão de Carlo Ancelotti, o camisa 16 teve participações esporádicas, com destaque para a Copa do Rei, competição na qual foi o principal nome da equipe: foram cinco gols em seis jogos. No entanto, a mudança de temporada e de técnico parece ter agravado sua situação.

Endrick sofreu uma lesão na coxa em sua última exibição e desde então não voltou a atuar. Às vésperas do Mundial de Clubes, teve um agravamento no músculo posterior da coxa direita e foi cortado do torneio, o primeiro disputado sob a direção de Alonso. Embora a recuperação tenha sido avaliada positivamente pela equipe médica, ele permanece fora dos planos imediatos do treinador.

Por sua vez, o astro não vem sendo convocado por Ancelotti para os compromissos da Seleção Brasileira, em razão dos poucos minutos em campo que tem recebido em seu clube nos últimos meses.

