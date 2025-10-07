Rodrygo abre o jogo sobre chance de saída do Real Madrid: ‘Não vou mentir’
Atacante tem contrato com clube espanhol até junho de 2028
Rodrygo abriu o jogo sobre a chance de saída do Real Madrid na última janela de transferências do verão europeu. Em entrevista ao "As", o atacante da Seleção Brasileira revelou ter recebido ofertas e detalhou sobre as especulações que haviam em relação a uma transferência para outro clube.
- Todo verão acontece a mesma coisa comigo. Que vou sair, que tenho ofertas desse ou daquele clube. Cada semana, eu estava em um time se fosse verdade o que era publicado. Claro que sempre há ofertas, não vou mentir sobre isso. Mas sempre deixei claro para o clube que quero seguir vencendo aqui, mais do que já fiz. Sempre disse: "Se o Real Madrid quiser, estarei aqui". Se um dia o Real Madrid me disser para buscar outra equipe, eu farei. Mas isso não aconteceu. O clube sempre disse que conta comigo. E quando passei por um problema, estavam comigo. As pessoas especulavam, porque eu ficava em silêncio, mas sabia que faria a temporada com o Real Madrid e que estaria focado para mostrar minha melhor versão.
Com a mudança no comando técnico do Real Madrid, a permanência de Rodrygo se tornou uma dúvida devido as mudanças promovidas por Xabi Alonso. Com a chegada do novo treinador, o brasileiro perdeu o status de titular absoluto que tinha com Carlo Ancelotti.
Antes do início da janela de transferências, Rodrygo jogou poucos minutos no Mundial de Clubes já com Xabi Alonso na beira do gramado. Após o torneio, o brasileiro se tornou alvo de diversos clubes, como Arsenal, Tottenham e PSG, que monitoravam a situação do atacante.
Temporada de Rodrygo com o Real Madrid
Na atual temporada, Rodrygo foi titular no Real Madrid em apenas duas ocasiões, embora tenha disputado oito partidas ao todo. Com 212 minutos em campo na La Liga e Champions League, o brasileiro soma duas assistências em 2025/2026.
