menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Emprestado pelo Real Madrid, Endrick treina pela primeira vez com o Lyon; veja fotos

Atacante brasileiro foi anunciado pelo clube francês dia 23 de dezembro

Nathalia Gomes
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 02/01/2026
11:29
Endrick participa do primeiro treino pelo Lyon ao lado de companheiros (Foto: Divulgação/Lyon)
imagem cameraEndrick participa do primeiro treino pelo Lyon ao lado de companheiros (Foto: Divulgação/Lyon)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Ano novo, casa nova. O atacante Endrick já está ambientado no Lyon, seu clube para a temporada de 2026, e participou do primeiro treino junto aos companheiros nesta sexta-feira (2). Os registros foram compartilhados no perfil oficial do time francês.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Embora tenha sido anunciado como reforço no dia 23 de dezembro, Endrick ainda não foi apresentado oficialmente. A tendência é que aconteça no dia 5 de janeiro, segunda-feira.

continua após a publicidade

Desta forma, Endrick não deve entrar em campo no primeiro compromisso do Lyon do ano: contra o Monaco, neste sábado, fora de casa, pela 17ª rodada da Ligue 1. A expectativa é que o ex-Real Madrid faça sua estreia apenas dia 11 de janeiro, pela Copa da França, contra o Lille.

Endrick se apresenta ao Lyon e participa primeiro treino — Foto: Divulgação/Lyon
Endrick se apresenta ao Lyon e participa primeiro treino — Foto: Divulgação/Lyon

Durante coletiva de imprensa desta sexta-feira, antes do primeiro jogo do ano, o técnico Paulo Fonseca foi questionado sobre a situação do atacante, que pertence ao Real Madrid. Mesmo elogiando a forma física do brasileiro, o comandante pediu cautela com a estreia.

continua após a publicidade

— Ele está em boa forma física, tem trabalhado duro em Madri, mas não está pronto para jogar 90 minutos. Ele teve bons treinos, está motivado.

Veja as fotos de Endrick no primeiro treino pelo Lyon

Endrick realiza atividades no treino — Foto: Divulgação/Lyon
Endrick realiza atividades no treino — Foto: Divulgação/Lyon
Endrick faz embaixadinha — Foto: Divulgação/Lyon
Endrick faz embaixadinha — Foto: Divulgação/Lyon
Endrick no primeiro dia de treino com o Lyon — Foto: Divulgação/Lyon
Endrick no primeiro dia de treino com o Lyon — Foto: Divulgação/Lyon

Como foi o anúncio de Endrick?

Às vésperas do Natal, o atacante Endrick foi anunciado pelo Lyon como uma espécie de presente aos torcedores. O jogador pertence ao Real Madrid e chega por empréstimo, sem opção de compra, até dia 30 de junho.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias