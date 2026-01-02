Emprestado pelo Real Madrid, Endrick treina pela primeira vez com o Lyon; veja fotos
Atacante brasileiro foi anunciado pelo clube francês dia 23 de dezembro
Ano novo, casa nova. O atacante Endrick já está ambientado no Lyon, seu clube para a temporada de 2026, e participou do primeiro treino junto aos companheiros nesta sexta-feira (2). Os registros foram compartilhados no perfil oficial do time francês.
Embora tenha sido anunciado como reforço no dia 23 de dezembro, Endrick ainda não foi apresentado oficialmente. A tendência é que aconteça no dia 5 de janeiro, segunda-feira.
Desta forma, Endrick não deve entrar em campo no primeiro compromisso do Lyon do ano: contra o Monaco, neste sábado, fora de casa, pela 17ª rodada da Ligue 1. A expectativa é que o ex-Real Madrid faça sua estreia apenas dia 11 de janeiro, pela Copa da França, contra o Lille.
Durante coletiva de imprensa desta sexta-feira, antes do primeiro jogo do ano, o técnico Paulo Fonseca foi questionado sobre a situação do atacante, que pertence ao Real Madrid. Mesmo elogiando a forma física do brasileiro, o comandante pediu cautela com a estreia.
— Ele está em boa forma física, tem trabalhado duro em Madri, mas não está pronto para jogar 90 minutos. Ele teve bons treinos, está motivado.
Veja as fotos de Endrick no primeiro treino pelo Lyon
Como foi o anúncio de Endrick?
Às vésperas do Natal, o atacante Endrick foi anunciado pelo Lyon como uma espécie de presente aos torcedores. O jogador pertence ao Real Madrid e chega por empréstimo, sem opção de compra, até dia 30 de junho.
