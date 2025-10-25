Jornal espanhol diz que Barcelona 'apressou' o retorno de Raphinha
Brasileiro sentiu desconfortos musculares e será um desfalque importante no El Clásico
O atacante Raphinha será um desfalque importante no El Clásico entre Real Madrid e Barcelona, pela décima rodada de La Liga. Após o anúncio que o brasileiro sentiu desconfortos musculares e não estará disponível do time catalão neste domingo (26), o jornal espanhol "Marca" criticou a maneira que os Culés aceleraram para tentar recuperar o jogador.
Para o diário da Espanha, o Barcelona estava "ansioso" para ter Raphinha de volta, e informou que a comissão técnica assumiu a responsabilidade do não retorno do jogador. Fora desde setembro, por uma lesão no tendão da coxa direita, o brasileiro tinha a expectativa de entrar em campo no duelo contra o Girona, realizado no último final de semana.
— O Barça apressou o retorno de Raphinha […] Não se trata de uma recaída da lesão, mas representa um revés significativo para o seu retorno aos gramados. O problema é que apressaram o retorno do ponta, que está ansioso para voltar à ativa. A comissão técnica assume total responsabilidade. Raphinha, portanto, ainda terá que esperar para ajudar os companheiros — escreveu o "Marca".
Sem atuar por La Liga, houve chances de entrar em campo contra o Olympiacos, pela Champions League, no entanto, não recebeu liberação do departamento médico para ficar à disposição do técnico Hansi Flick.
Técnico substituto de Hansi Flick lamenta desfalque de Raphinha em Real Madrid x Barcelona
O técnico interino do Barcelona, Marcus Sorg, que substituirá Hansi Flick no El Clásico, lamentou o desfalque importante de Raphinha no jogo contra o Real Madrid. O treinador indicou a baixa ao comentar a falta que o brasileiro fará ao time.
— Todos os times sentiriam falta de Raphinha, mas temos elenco. Ferrán (Torres) está bem, e amanhã (domingo) decidiremos. Koundé treinou, e esperamos a reação depois da lesão. Se puder, jogará — afirmou.
Além de Raphinha, o goleiro Joan García passará por uma artroscopia e ficará fora dos gramados de quatro a seis semanas. A dupla se une aos meias Gavi e Dani Olmo e ao atacante Robert Lewandowski, que estão em processo de recuperação de lesões. Jules Koundé preocupou a comissão técnica do Barcelona, ao ficar de fora dos dois últimos treinamentos, porém, foi apenas devido a uma pancada, o que não o impedira de atuar no El Clásico.
