Entenda por que Hansi Flick está fora de Real Madrid x Barcelona

Técnico do Barcelona, Hansi Flick não estará à beira do campo do jogo contra o Real Madrid, válido pela décima rodada de La Liga. O Comitê de Disciplina da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) recusou o recurso do clube blaugrana, e o treinador alemão cumprirá suspensão de um jogo por sua expulsão contra o Girona. Com isso, o interino Marcus Sorg assume como substituto no El Clásico.

Flick foi expulso no segundo tempo da vitória por 2 a 1 do Barça sobre o Girona, no fim de semana anterior, depois que o árbitro Jesús Gil Manzano lhe mostrou dois cartões por reclamação. Ele recebeu seu segundo amarelo nos acréscimos do segundo tempo, dois minutos antes do gol de Ronald Araujo que garantiu o triunfo da equipe catalã.

O Barcelona, por enquanto, renunciou à possibilidade de apelar à Associação Espanhola de Futebol (CAS) como último recurso, caso o Tribunal de Apelações mantenha a suspensão.

"O pedido de anulação da dupla advertência objeto do presente recurso deve ser rejeitado e, consequentemente, devem ser mantidas as consequências disciplinares decorrentes da expulsão do Sr. Hans-Dieter Flick, com a aplicação da suspensão de um jogo prevista no artigo 120 do Código Disciplinar da RFEF, com as correspondentes multas acessórias em aplicação do artigo 52", afirma a decisão.

O Barça argumentou que o texto do relatório não correspondia ao ocorrido e exigiu a revogação da dupla advertência de Flick. No entanto, o Departamento Disciplinar considera que o clube blaugrana não apresenta "nenhuma prova que possa refutar o fato de que o clube não cometeu os atos refletidos no relatório do árbitro".

Hansi Flick em treino do Barcelona na véspera de jogo contra Real Madrid (Foto: Josep LAGO / AFP)

Como chegam Real Madrid e Barcelona para o El Clásico?

O "El Clásico" deste fim de semana é um confronto direto pela liderança de La Liga, colocando o líder Real Madrid contra o vice-líder Barcelona, que está apenas dois pontos atrás.

A equipe de Xabi Alonso, em fase quase perfeita com 11 vitórias em 12 jogos, entra em campo motivada pela vingança, já que perdeu os quatro duelos contra o rival na temporada passada, incluindo uma humilhante goleada de 4 a 0 no Bernabéu.

O Barcelona, de Hansi Flick, que tem o melhor ataque da competição e vem de uma goleada na Champions League, tenta manter essa dominância recente, mas chega ao clássico precisando superar vulnerabilidades defensivas e desfalques importantes no setor ofensivo.

