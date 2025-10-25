Há nove meses sem jogar, Gabriel Jesus tem retorno programado

O atacante Gabriel Jesus segue em processo de recuperação após sofrer uma grave lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, no dia 12 de janeiro. Afastado dos gramados há nove meses, o jogador do Arsenal tem expectativa de voltar a atuar entre o fim de novembro e o início de dezembro, embora o clube ainda não tenha definido uma data oficial para o retorno.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O brasileiro, de 28 anos, tem realizado treinos físicos e de força e começou recentemente a fazer trabalhos com bola. O jogador foi submetido a cirurgia logo após a lesão e, desde então, vem cumprindo o cronograma de reabilitação sob supervisão do departamento médico do clube inglês.

continua após a publicidade

— Essa é a maior lesão que tive na vida, e aconteceu quando eu estava vivendo meu melhor momento fora de campo. Eu estava me preparando bem, relaxando, comendo bem, dormindo bem, me recuperando bem, e então aconteceu. É por isso que digo que não podíamos esperar isso — declarou Gabriel Jesus ao site oficial do Arsenal.

Gabriel Jesus comemora gol pelo Arsenal na Copa da Liga Inglesa (Foto: Glyn Kirk/AFP)

Etapas controladas e foco na paciência

O atacante, que vivia boa fase antes da lesão — com seis gols em quatro partidas —, conhece bem o processo de recuperação: em dezembro de 2022, passou por cirurgia semelhante no joelho direito. Desta vez, o atleta reforça a importância de respeitar cada etapa da reabilitação.

continua após a publicidade

— Agora estou na fase em que preciso me conter um pouco porque estou fazendo um ótimo trabalho fora dos campos, mas é complicado porque não posso me apressar muito para cruzar a linha. Preciso controlar os treinos, porque sou um jogador que sempre entra em campo e dá 100%. Se você não controlar direito, pode ser um problema — afirmou.

Gabriel Jesus realiza parte da recuperação na Academia de Futebol do Palmeiras, clube que o revelou, e seguirá sob acompanhamento conjunto dos profissionais do Arsenal e da equipe brasileira até estar liberado para retornar aos gramados.

Gabriel Jesus foi o grande destaque do Palmeiras na Copinha de 2015 (Foto: Daniel Vorley/AGIF)

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial