Everton supera Wolves e agrava crise em ex-nomes de Flamengo e Fluminense
Kiernan Dewsbury-Hall e Jack Grealish são os grandes destaques da partida
O Everton venceu o Wolves por 3 a 2, no Molineux Stadium, na terceira rodada da Premier League. Os gols do time visitante foram marcados por Beto e Iliman Ndiaye, ambos na primeira etapa. No segundo tempo, Kiernan Dewsbury-Hall ampliou a vantagem para o Everton. Os mandantes tentou reagir com gols de Hee-Chan Hwang e Rodrigo Gomes, mas não conseguiu evitar a derrota.
Com o resultado, o Everton surpreende no início da Premier League e alcança a quinta colocação com seis pontos, mantendo-se na briga por competições europeias. Por outro lado, a equipe comandada por Vítor Pereira, ex-técnico de Corinthians e Flamengo, e composta por jogadores com passagens pelo futebol brasileiro, como André e Arias (ex-Fluminense) e João Gomes (ex-Flamengo), amarga a penúltima posição da competição, com nenhum ponto somado.
Como foi a partida? ⚽
1️⃣ Primeiro tempo
O Everton abriu o placar aos 7', em uma jogada iniciada por Vitaliy Mykolenko, que lançou a bola com o pé esquerdo na área. O passe encontrou Jack Grealish, responsável pela sua terceira assistência em dois jogos pelo novo clube. Grealish cabeceou para o centroavante Beto, que completou também de cabeça, na pequena área, ao superar dois defensores adversários.
O Wolverhampton empatou a partida pelo lado direito do campo, com a participação de todos os jogadores daquela ala. A jogada começou com o zagueiro Santiago Bueno, passou para o lateral Jackson Tchatchou, que de primeira encontrou Marshall Munetsi na paralela. O ponta, também de primeira, cruzou rasteiro para a área e encontrou o centroavante Hee-Chan Hwang, que avançou entre os defensores e finalizou com a perna esquerda aos 21', no alto do gol, em um confronto quase individual com o goleiro Jordan Pickford.
O Everton retomou a liderança ao pressionar a saída de bola do Wolverhampton em sua própria área. Aos 33', Kiernan Dewsbury-Hall tabelou com Grealish e se posicionou para cruzar rasteiro pelo lado esquerdo. A bola passou por todos os jogadores e caiu nos pés de Iliman Ndiaye, que bateu sem goleiro para garantir o gol.
2️⃣ Segundo tempo
O segundo tempo mal havia começado e, em apenas dez minutos, o Everton ampliou a vantagem com os dois protagonistas da primeira etapa. Após um roubo de bola no campo de ataque, Grealish fez um passe em profundidade, deixando Dewsbury-Hall em condições de finalizar com força, de canhota, para balançar as redes.
No entanto, o placar não permaneceu inalterado. Sob o dedo do técnico Vítor Pereira nas substituições, os Wolves reagiram. David Möller Wolfe fez um cruzamento preciso para a área, onde Rodrigo Gomes superou seu marcador e finalizou com precisão, chutando alto na baliza adversária, aos 34'.
O que vem por aí? 🔎
Agora, os dois times respeitarão a parada para a Data Fifa e retornam à ação com jogos simultâneos no dia 13, sábado, às 11h (de Brasília). O Wolverhampton enfrentará o Newcastle, fora de casa, no St. James' Park. Já o Everton jogará em casa, recebendo o Aston Villa Hill Dickinson Stadium.
✅ FICHA TÉCNICA
Wolves 1x2 Everton
3ª rodada — Premier League
🗓️ Data e horário: sábado, dia 30 de agosto, às 11h (de Brasília)
📍 Local: Molineux Stadium, em Wolverhampton (ING)
🥅 Gols: Beto 7'/1ºT (0-1); Hee-Chan Hwang 21'/1ºT (1-1); Iliman Ndiaye 33'/1ºT (1-2); Dewsbury-Hall 10'/2ºT (1-3); Rodrigo Gomes 34'/2ºT (2-3)
🟨 Cartões amarelos: Dewsbury-Hall (EVE)
🟡 Wolverhampton Wanderers (Técnico: Vítor Pereira)
José Sá; Santiago Bueno, Emmanuel Agbadou, Toti Gomes, Jackson Tchatchoua (Fer López); João Gomes, André (Rodrigo Gomes), Hugo Bueno (David Möller Wolfe); Marshall Munetsi, Hee-Chan Hwang (Saša Kalajdžić), Jhon Arias (Jean-Ricner Bellegarde).
🔵 Everton (Técnico: David Moyes)
Jordan Pickford; Jake O'Brien, James Tarkowski, Michael Keane, Vitaliy Mykolenko; James Garner, Idrissa Gueye (Tim Iroegbunam); Iliman Ndiaye (Séamus Coleman), Kiernan Dewsbury-Hall, Jack Grealish (Carlos Alcaraz); Beto (Thierno Barry).
