Genoa e Juventus se enfrentam neste domingo (31), em jogo válido pelo Campeonato Italiano. A bola rola às 13h30 (de Brasília) em Luigi Ferraris, em Gênova (ITA), e terá transmissão ao vivo da ESPN 4 e do Disney+. ➡️Clique para assistir no Disney+

A Juventus estreou no Campeonato Italiano com o pé direito, ao vencer o Parma, em casa, por 2 a 0. Em busca de manter a boa forma, os comandados por Igor Tudor vão em busca de mais uma vitória para deixar a Velha Senhora como uma das concorrentes ao título, que não conquista desde 2020, após hegemonia de oito anos.

Do outro lado, o Genoa começou no campeonato de forma morna, com um empate sem gols contra o Lecce. Após terminar na 13ª colocação na última temporada, a equipe busca subir na tabela e brigar por vagas em competições europeias, que não acontece desde 2009, quando o time caiu na fase de grupos.

Tudo sobre o jogo entre Genoa e Juventus pelo Campeonato Italiano (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Genoa x Juventus

Campeonato Italiano

📆 Data e horário: domingo, 31 de agosto, às 13h30 (de Brasília)

📍 Local: Luigi Ferraris, em Gênova (ITA)

👁️ Onde assistir: ESPN 4 e Disney+ (streaming)

🟨 Arbitragem: Danielle Chiffi (árbitro); Luca Mondin e Domenico Fontemurato (assistentes); Francesco Fourneau (quarto árbitro)

📺 VAR: Daniele Paterna

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Genoa (Técnico: Patrick Viera):

Leali; Norton-Cuffy, Marcandalli, Vasquez, Martín; Masini, Frendrup, Carboni, Stanciu, Grønbæk; Colombo

Juventus (Técnico: Igor Tudor)

Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Locatelli, Thuram, João Mário; Conceição, Yildiz; David

A Juventus venceu na estreia do Campeonato Italiano (Foto: Isabella BONOTTO / AFP)