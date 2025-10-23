Jornal espanhol destaca cria do Vasco: 'Metade da Europa quer'

O Vasco vive uma de suas melhores temporadas dos últimos anos sob o comando do técnico Fernando Diniz e, em um time repleto de bons personagens, destaca-se especialmente Rayan. Cria da Colina, o atacante de 19 anos atravessa grande fase no clube e já desperta interesse do futebol europeu. Nesse sentido, o jornal espanhol "As" ressaltou a trajetória do brasileiro e suas qualidades técnicas.

Filho de Valkmar, ex-jogador do Cruz-Maltino nos anos 1990 e início dos 2000, Rayan nasceu e foi criado na Barreira do Vasco, iniciando sua trajetória no clube em 2011, aos cinco anos, configurando-se como um dos raros casos atuais de jogador que permanece em um único time. Promovido ao elenco profissional em 2023, recebeu oportunidades gradualmente até se destacar neste ano, especialmente após a chegada de Fernando Diniz ao comando do grupo vascaíno em maio.

Aos 19 anos, Rayan tornou-se protagonista da equipe, com 16 gols na temporada até aqui, sendo 11 deles no Brasileirão. Com 1,85m de altura e canhoto, atua tanto como ponta direita quanto como centroavante, posição em que representa uma importante opção ofensiva.

Fora do Vasco? 😫

Assim, era inevitável que o principal mercado do futebol mundial esteja de olho no jogador, que possui potencial para se tornar a maior venda da história do Vasco. Por isso, o "As" destacou que seu nome já deve ser cotado na próxima janela de transferências, prevista para começar no inverno europeu. A publicação ressalta que o atleta sempre foi valorizado desde as categorias de base, e suas qualidades físicas o destacam como um atleta promissor para os melhores times do mundo. Confira a repercussão do veículo:

Jornal "As" destaca o momento vivido por Rayan no Vasco (Foto: Reprodução/As)

Tradução: Rayan, a joia brasileira que atrai metade da Europa (título). O atacante de 19 anos já é uma das estrelas do Brasileirão e continua marcando gols. Diversos times europeus já demonstraram interesse. (subtítulo).

— A qualidade de Rayan vem de longa data. Em 2017, com apenas 11 anos, ele já era comentado em todo o país. O motivo eram os 115 gols que marcou naquela temporada nas categorias de base do Vasco. Um daqueles jovens precoces que completam todas as etapas para chegar à elite. [...] Rayan também tem sido presença constante nas categorias de base do Brasil.

— Rayan desenvolveu-se fisicamente de forma significativa, o que lhe permitiu levar as habilidades demonstradas desde a infância ao mais alto nível do futebol. Ele é capaz de jogar no ataque, como ponta ou ao lado de um jogador-chave. Um atacante versátil que pode causar estragos em qualquer posição.

Renovação? 📝

Alvo do Velho Continente, o Vasco estuda a ampliação do vínculo com Rayan e um reajuste salarial, além do aumento da multa rescisória, atualmente fixada em aproximadamente 40 milhões de euros. A expectativa é de que a nova cláusula contribua para assegurar uma venda mais vantajosa em uma futura negociação internacional.

