Botafogo vence o Bragantino e sai na frente na Copa do Brasil

O Botafogo venceu o Red Bull Bragantino 2 a 0 nesta terça-feira (29), no Nilton Santos, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Álvaro Montoro e Alexander Braboza, ainda no primeiro tempo, fizeram os gols da partida. As equipes voltam a se enfrentar no próximo dia 6, quarta-feira, em Bragança Paulista (SP), pela partida de volta.

continua após a publicidade

➡️ Web se impressiona com jogador do Botafogo: ‘Vai chamar a atenção de europeus’

Barboza, do Botafogo, ganha disputa de cabeça durante partida contra o Bragantino pela Copa Do Brasil (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Botafogo x Bragantino: como foi o jogo?

Primeiro tempo

O Bragantino começou com mais intensidade e levou perigo em chute cruzado de Eduardo Sasha, defendido por John aos cinco minutos. No entanto, o Botafogo assumiu o controle da partida logo depois. O primeiro gol saiu aos 16', após troca de passes entre Artur, Vitinho e Montoro, que finalizou com precisão. Aos 25', Savarino finalizou com categoria no canto, mas Cleiton fez grande defesa.

Não demorou muito para o Glorioso ampliar: Cuiabano cruzou e Barboza, que iniciou o contra-ataque, completou de cabeça dentro da área para fazer o segundo aos 31'. Com a vantagem construída, o time da casa administrou o placar até o fim do primeiro tempo, sem ser ameaçado.

continua após a publicidade

Segundo tempo

O Bragantino teve a bola e ensaiou reação nos primeiros minutos da segunda etapa, mas sem levar perigo real ao gol de John. O Botafogo, então, voltou a dominar as ações e ficou perto de aumentar a vantagem. Savarino e Marlon Freitas tiveram boas chances, mas pararam em desvios na zaga.

Aos 27', Arthur Cabral recebeu cara a cara com Cleiton, mas chutou em cima do goleiro, que fez boa defesa. Já aos 31' foi a vez de Natan Fernandes sair na cara do gol, parando em milagre do arqueiro do Massa Bruta. Os visitantes, por sua vez, tiveram a melhor chance aos 41': Praxedes recebeu de cara para John, e o goleiro alvinegro caiu para evitar o gol dos paulistas. Assim vitória do Glorioso por 2 a 0.

continua após a publicidade

O que vem por aí?

O Botafogo volta a campo no próximo domingo (3), às 16h (de Brasília), e recebe o Cruzeiro, em jogo válido pela 18ª rodada do Brasileirão. No mesmo dia, às 18h30, o Bragantino visita o Atlético-MG, também pelo Campeonato Brasileiro.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

✅ FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO X RED BULL BRAGANTINO

IDA - OITAVAS DE FINAL - COPA DO BRASIL

📆 Data e horário: terça-feira (29), às 19h (horário de Brasília)

📍 Local: Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

🥅 Gols: Montoro, aos 16'/1ºT (1-0); Barboza, aos 32'/1ºT (2-0);

🟨 Cartões amarelos: Cuiabano e Barboza (BOT); Sasha e Sant'Anna (RBB);

🟥 Cartão vermelho: -

🏟️ Público presente:

⚽ ESCALAÇÕES

BOTAFOGO (Técnico: Davide Ancelotti)

John, Vitinho, Kaio Pantaleão, Alexander Barboza e Cuiabano (Alex Telles); Newton (Allan), Marlon Freitas e Savarino; Álvaro Montoro (Matheus Martins), Artur (Natan Fernandes) e Arthur Cabral (Joaquín Correa).

BRAGANTINO (Técnico: Fernando Seabra)

Cleiton; Andrés Hurtado (Natan Mendes), Pedro Henrique, Gustavo Marques e Augustín Sant'anna; Gabriel, Eric Ramires (Fabinho) e John John; Isidro Pitta (Borbas), Lucas Barbosa (Vinicinho) e Eduardo Sasha (Praxedes).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Anderson Daronco (RS)

🚩 Assistentes: Michael Stanislau (RS) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS)

🖥️ VAR: Daniel Nobre Bins (RS)