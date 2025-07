Davide Ancelotti revela provável estreia de Danilo no Botafogo

Técnico do Botafogo, Davide Ancelotti revelou que conta com Danilo para o duelo com o Cruzeiro no próximo domingo (3), pela 18ª rodada do Brasileirão. Em entrevista coletiva após a vitória por 2 a 0 sobre o Red Bull Bragantino, nesta terça-feira (29), no Nilton Santos, pelo jogo de ida das oitavas da Copa do Brasil, o treinador elogiou as condições físicas do reforço.

continua após a publicidade

➡️ Botafogo mantém controle e não repete erros em casa

— Vou contar com ele para domingo. Está treinando, está bem, claramente sabemos que começou os treinos nesta semana, então tem que ser progressivo, mas ele é um jogador que vai ser muito importante no jogo do equipe, é um jogador de muito nível e está bem, só precisa tempo e pouco minutos para poder chegar ao máximo nível fisicamente — disse Davide.

Apesar do bom resultado em casa, o treinador do Botafogo mantém os pés no chão para o jogo de volta contra o Bragantino. Na análise do italiano, a partida no Nilton Santos poderia até ter acabado com vantagem menor.

continua após a publicidade

— O resultado é bom, mas faltam 90 minutos para entrar uma equipe que merece tudo o respeito, porque é uma equipe perigosa, organizada, o jogo podia acabar 2 a 1, então tudo aberto. É um resultado que mantém a gente alerta para o jogo de volta e nada está resolvido — afirmou.

Davide avaliou que houve melhora no desempenho do Glorioso no segundo tempo do duelo com o Massa Bruta em relação às partidas anteriores. Para o técnico, as substituições foram fundamentais para a equipe manter o alto nível apresentado na primeira etapa.

continua após a publicidade

O objetivo que a gente tem é de manter o ritmo de jogo por mais tempo. Contra o Corinthians, 30 minutos, 35 minutos, a gente foi capaz de fazer isso, hoje um pouco mais. A verdade é que hoje também as substituições, os jogadores que entraram foram importantes, e vai ser assim. Jogadores com velocidade, com o Nathan, com o Matheus, o Matheus hoje de volta, um jogador importante que nos vai dar muito em partidas abertos. Acontece muito no futebol brasileiro que a segunda parte do jogo é mais aberta, então precisamos de jogadores como eles para aproveitar o espaço — analisou.

📲 Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Botafogo

Técnico do Botafogo, Davide Ancelotti durante duelo com o Bragantino pela Copa do Brasil (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Outras respostas de Davide Ancelotti após Botafogo x Bragantino

Primeira vitória em casa

— Desejo de ganhar em casa eu tinha, sendo sincero. Muito contente não só pela vitória, mas porque temos um caminho que seguimos. E vamos melhorando. Temos muito que melhorar ainda. Hoje, acho que temos que fazer mais gols com as oportunidades que temos. Não é o primeiro jogo que acontece. Contente, claramente, mas com muito trabalho também.

Marlon Freitas

— Marlon é um jogador fundamental não só dentro do campo, mas fora. É um exemplo para todos os companheiros e dentro de campo é um jogador muito inteligente. Um treinador dentro de campo. Ajuda muito. É muito vocal, fala muito dentro do campo. Ajuda a manter a equipe compacta.

Vitinho

— Falava com ele para corrigir o corredor pela direita. Vitinho jogou muito bem hoje. Ele tem uma relação muito boa com o Artur. Foi um trabalho muito bem feito na primeira parte. Temos que repetir isso.

Cuiabano

— Claramente estou contente com ele. É um jogador que eu gosto porque em sua posição temos uma posição muito importante, mas ele tem características diferentes que nos dá a possibilidade de trocar numa partida ou no segundo tempo. É um jogador que tem muitas qualidades, pode melhorar em alguns aspectos e pode ajudar. Tem um cruzamento muito bom, na parte ofensiva pode ser decisivo com passes e com gols, como no jogo com o Sport. Então, seguramente, é um jogador jovem que precisa melhorar, mas que pode ajudar muito.

Saída de Danilo Barbosa

— Danilo (Barbosa) é uma pergunta para o clube. Na posição de volante chegou o Danilo, Temos o Allan, o Newton, o Marlon, Huguinho, que é um jovem muito interessante. Estamos bem nessa posição, não precisamos de nada.

Arrancada de Barboza para fazer o gol

— Barbosa pode fazer isso todo jogo se ele quer. Muito contente com ele.

Newton

— Newton vem de duas boas partidas. É um jogador que tem coisas a melhorar. Que tem potencial. Que tem capacidade de correr com a bola, de romper linhas. E tem que fazer isso. Tem que ter essa liberdade de usar essa qualidade que tem. Acho que Newton pode ser um 8. Mas tem que ter essa possibilidade de soltar a posição.

Savarino

— Savarino fez um jogo muito inteligente. Na primeira parte, fez mais para atacar as costas. Na segunda, baixar mais para ajudar a saida de bola. É um jogador no campo que é inteligente. Vou tem trabalho nessa posição porque são dois jogadores que jogam muito. E gosto de ter esse problema. Quero ter competitividade no elenco, e tem que continuar.

Vida de treinador

— Não vi nada (do Rio de Janeiro). Encontrei uma casa, mas não tive tempo de fazer nada. Amanhã é dado um dia de folga para ver algo. Não vi Copacabana em duas semanas. É muito diferente. Tem muitas coisas para fazer, como uma coletiva, é diferente o pré-jogo, fico muito tempo sozinho no vestiário. Normalmente, como auxiliar, você faz o aquecimento com os jogadores, passa tudo mais rápido. Mas antes do jogo é um tempo que não tem fim. Essa é a parte mais difícil, estar só no vestiário. Um treinador está só. Essa é a diferença.