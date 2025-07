Montoro aponta evolução do Botafogo: ‘Se reflete em campo’

O Botafogo venceu e convenceu na noite desta terça-feira (29). Com mais uma boa atuação, a equipe comandada por Davide Ancelotti superou o Red Bull Bragantino pelo placar de 2 a 0, com gols dos argentinos Álvaro Montoro e Alexander Barboza, e largou na frente pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O meia, de apenas 18 anos, foi eleito o melhor em campo em votação popular e destacou a evolução do trabalho.

— Acho que o trabalho da equipe se reflete em campo, em tudo o que trabalhamos durante a semana, mas a equipe acrescenta algo: união, dedicação, dar o máximo em cada bola, camaradagem, ninguém leva as coisas a mal. E para mim, principalmente, como dizem na Argentina, os jogadores mais velhos enchem meu saco, mas eu tento ouvir, e é isso também que leva a equipe a vencer jogos e fazer grandes coisas — disse Montoro, ao canal oficial do Botafogo.

Montoro, que foi deslocado para a direita contra o Corinthians, voltou ao lado esquerdo do gramado diante do Massa Bruta e abriu o caminho para a vitória aos 16 minutos primeiro tempo. Sobre adequação em posições distintas, o camisa oito do Botafogo mostrou-se tranquilo e focado em desempenhar um bom papel.

— Obviamente, como a maioria dos jogadores, tento dar o meu melhor na posição em que jogo. Vai ser bom por um motivo, às vezes nem tanto, mas sempre tento melhorar. Ele me disse que tentaria me colocar na direita, mas um pouco mais no meio. Eu disse a ele que, se ele acreditasse que eu conseguiria e tirasse todas as minhas dúvidas sobre jogar naquela posição, eu daria o meu melhor, e ele confiou em mim. Hoje também terminei o jogo jogando na direita, e me sinto confortável onde quer que ele me coloque — destacou.

A classificação às quartas de final será decidida na próxima quarta-feira (6/8), em Bragança Paulista, com o Botafogo podendo perder por até um gol de diferença. Antes, o Alvinegro irá encarar o Cruzeiro, no domingo (3/8), novamente no Nilton Santos, pela 18ª rodada do Brasileirão.