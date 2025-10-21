A terceira rodada da fase de liga da Champions League terá início nesta terça-feira (21) com diversos jogos que podem encaminhar os destinos de diversos clubes dentro da competição. Mesmo com desfalques de alguns astros, a rodada promete grandes emoções, principalmente nos duelos entre as principais equipes do Velho Continente.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Principais jogos

Em Londres, o Arsenal tenta manter a defesa invicta — são 11 vitórias seguidas em casa sem sofrer gols — diante do Atlético de Madrid, que vem de goleada por 5 a 1 sobre o Frankfurt, mas ainda não venceu fora de casa nesta temporada. Já na Alemanha, o Bayer Leverkusen busca o primeiro triunfo sob o comando de Kasper Hjulmand contra o PSG, atual campeão e invicto há 14 partidas, em um duelo que coloca à prova o histórico negativo dos franceses em solo alemão.

continua após a publicidade

Em Lisboa, o Sporting aposta na força em casa e na invencibilidade contra equipes francesas para enfrentar o Olympique de Marseille, que chega embalado por cinco vitórias seguidas sob o comando de Roberto De Zerbi. Em Frankfurt, o Eintracht tenta reagir após a goleada sofrida para o Atlético, enquanto o Liverpool vive o pior momento da temporada, com quatro derrotas consecutivas e pressão sobre o técnico Arne Slot.

O destaque final da rodada é o confronto entre Real Madrid e Juventus, no Santiago Bernabéu. Líder na Champions e em La Liga, o time de Xabi Alonso conta com o faro de gol de Kylian Mbappé e uma impressionante série de 12 vitórias nos últimos 13 jogos em casa. A Juve, em crise sob Igor Tudor, tenta reagir após dois empates e apenas uma vitória nos últimos 11 compromissos fora de casa pela competição.

continua após a publicidade

Mbappé comemora gol marcado pelo Real Madrid contra o Kairat, na Champions League (Foto: Vyacheslav Oseledko/AFP)

Demais jogos

Terça-feira (21)

Barcelona x Olympiacos Kairat x Pafos Newcastle x Benfica PSV x Napoli Union x Inter Copenhague x Borussia Villarreal x City

Quarta-feira (22)

Ath. Bilbao x Qarabağ

Galatasaray x Bodø/Glimt

Chelsea x Ajax

Mônaco x Tottenham

Atalanta x Slavia Praha

Bayern x Club Brugge

Desfalques importantes

Mesmo com grandes jogos, algum deles terão ausências importantes. No duelo entre Barcelona e Olympiacos, Raphinha estará de fora dos relacionados devido a uma lesão muscular no bíceps femoral da coxa direita. Além do brasileiro, o polonês Robert Lewandowski e o espanhol Dani Olmo também serão desfalques do Barça.

Raphinha em ação pelo Barcelona (Foto: Divulgação/FC Barcelona)

Já em Londres, o Chelsea não terá Cole Palmer contra o Ajax. O meia inglês lida com um problema no púbis desde o início da temporada e que o afastará dos gramados por mais seis semanas. Ainda no meio-campo, Enzo Fernández é dúvida, já que ainda não está recuperado totalmente da lesão que o tirou do duelo contra o Nottingham Forest, no último sábado (18), pela Premier League.

Classificação da Champions League

1 Bayern 6 2 2 0 0 8 2 6 2 Real Madrid 6 2 2 0 0 7 1 6 3 PSG 6 2 2 0 0 6 1 5 4 Inter 6 2 2 0 0 5 0 5 5 Arsenal 6 2 2 0 0 4 0 4 6 Qarabağ 6 2 2 0 0 5 2 3 7 Borussia Dortmund 4 2 1 1 0 8 5 3 8 Manchester City 4 2 1 1 0 4 2 2 9 Tottenham 4 2 1 1 0 3 2 1 10 Atlético Madrid 3 2 1 0 1 7 4 3 11 Newcastle 3 2 1 0 1 5 2 3 12 Olympique 3 2 1 0 1 5 2 3 13 Club Brugge 3 2 1 0 1 5 3 2 13 Sporting 3 2 1 0 1 5 3 2 15 Frankfurt 3 2 1 0 1 6 6 0 16 Barcelona 3 2 1 0 1 3 3 0 17 Liverpool 3 2 1 0 1 3 3 0 18 Chelsea 3 2 1 0 1 2 3 -1 19 Napoli 3 2 1 0 1 2 3 -1 20 USG 3 2 1 0 1 3 5 -2 21 Galatasaray 3 2 1 0 1 2 5 -3 22 Atalanta 3 2 1 0 1 2 5 -3 23 Juventus 2 2 0 2 0 6 6 0 24 Bodø/Glimt 2 2 0 2 0 4 4 0 25 Bayer Leverkusen 2 2 0 2 0 3 3 0 26 Villarreal 1 2 0 1 1 2 3 -1 27 PSV 1 2 0 1 1 2 4 -2 28 Copenhague 1 2 0 1 1 2 4 -2 29 Olympiacos 1 2 0 1 1 2 4 -2 30 Mônaco 1 2 0 1 1 3 6 -3 31 Slavia Praga 1 2 0 1 1 2 5 -3 32 Pafos 1 2 0 1 1 1 5 -4 33 Benfica 0 2 0 0 2 2 4 -2 34 Ath. Bilbao 0 2 0 0 2 1 6 -5 35 Ajax 0 2 0 0 2 0 6 -6 36 Kairat 0 2 0 0 2 0 8 -8

Taça da Uefa Champions League (Foto: Nicolas Tucat/AFP)

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.