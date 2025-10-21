Com grandes jogos, veja o que está em jogo na terceira rodada da Champions League
A terceira rodada da fase de liga da Champions League terá início nesta terça-feira (21) com diversos jogos que podem encaminhar os destinos de diversos clubes dentro da competição. Mesmo com desfalques de alguns astros, a rodada promete grandes emoções, principalmente nos duelos entre as principais equipes do Velho Continente.
Em Londres, o Arsenal tenta manter a defesa invicta — são 11 vitórias seguidas em casa sem sofrer gols — diante do Atlético de Madrid, que vem de goleada por 5 a 1 sobre o Frankfurt, mas ainda não venceu fora de casa nesta temporada. Já na Alemanha, o Bayer Leverkusen busca o primeiro triunfo sob o comando de Kasper Hjulmand contra o PSG, atual campeão e invicto há 14 partidas, em um duelo que coloca à prova o histórico negativo dos franceses em solo alemão.
Em Lisboa, o Sporting aposta na força em casa e na invencibilidade contra equipes francesas para enfrentar o Olympique de Marseille, que chega embalado por cinco vitórias seguidas sob o comando de Roberto De Zerbi. Em Frankfurt, o Eintracht tenta reagir após a goleada sofrida para o Atlético, enquanto o Liverpool vive o pior momento da temporada, com quatro derrotas consecutivas e pressão sobre o técnico Arne Slot.
O destaque final da rodada é o confronto entre Real Madrid e Juventus, no Santiago Bernabéu. Líder na Champions e em La Liga, o time de Xabi Alonso conta com o faro de gol de Kylian Mbappé e uma impressionante série de 12 vitórias nos últimos 13 jogos em casa. A Juve, em crise sob Igor Tudor, tenta reagir após dois empates e apenas uma vitória nos últimos 11 compromissos fora de casa pela competição.
Terça-feira (21)
- Barcelona x Olympiacos
- Kairat x Pafos
- Newcastle x Benfica
- PSV x Napoli
- Union x Inter
- Copenhague x Borussia
- Villarreal x City
Quarta-feira (22)
- Ath. Bilbao x Qarabağ
- Galatasaray x Bodø/Glimt
- Chelsea x Ajax
- Mônaco x Tottenham
- Atalanta x Slavia Praha
- Bayern x Club Brugge
Mesmo com grandes jogos, algum deles terão ausências importantes. No duelo entre Barcelona e Olympiacos, Raphinha estará de fora dos relacionados devido a uma lesão muscular no bíceps femoral da coxa direita. Além do brasileiro, o polonês Robert Lewandowski e o espanhol Dani Olmo também serão desfalques do Barça.
Já em Londres, o Chelsea não terá Cole Palmer contra o Ajax. O meia inglês lida com um problema no púbis desde o início da temporada e que o afastará dos gramados por mais seis semanas. Ainda no meio-campo, Enzo Fernández é dúvida, já que ainda não está recuperado totalmente da lesão que o tirou do duelo contra o Nottingham Forest, no último sábado (18), pela Premier League.
|1
|Bayern
|6
|2
|2
|0
|0
|8
|2
|6
2
Real Madrid
6
2
2
0
0
7
1
6
3
PSG
6
2
2
0
0
6
1
5
4
Inter
6
2
2
0
0
5
0
5
5
Arsenal
6
2
2
0
0
4
0
4
6
Qarabağ
6
2
2
0
0
5
2
3
7
Borussia Dortmund
4
2
1
1
0
8
5
3
8
Manchester City
4
2
1
1
0
4
2
2
9
Tottenham
4
2
1
1
0
3
2
1
10
Atlético Madrid
3
2
1
0
1
7
4
3
11
Newcastle
3
2
1
0
1
5
2
3
12
Olympique
3
2
1
0
1
5
2
3
13
Club Brugge
3
2
1
0
1
5
3
2
13
Sporting
3
2
1
0
1
5
3
2
15
Frankfurt
3
2
1
0
1
6
6
0
16
Barcelona
3
2
1
0
1
3
3
0
17
Liverpool
3
2
1
0
1
3
3
0
18
Chelsea
3
2
1
0
1
2
3
-1
19
Napoli
3
2
1
0
1
2
3
-1
20
USG
3
2
1
0
1
3
5
-2
21
Galatasaray
3
2
1
0
1
2
5
-3
22
Atalanta
3
2
1
0
1
2
5
-3
23
Juventus
2
2
0
2
0
6
6
0
24
Bodø/Glimt
2
2
0
2
0
4
4
0
25
Bayer Leverkusen
2
2
0
2
0
3
3
0
26
Villarreal
1
2
0
1
1
2
3
-1
27
PSV
1
2
0
1
1
2
4
-2
28
Copenhague
1
2
0
1
1
2
4
-2
29
Olympiacos
1
2
0
1
1
2
4
-2
30
Mônaco
1
2
0
1
1
3
6
-3
31
Slavia Praga
1
2
0
1
1
2
5
-3
32
Pafos
1
2
0
1
1
1
5
-4
33
Benfica
0
2
0
0
2
2
4
-2
34
Ath. Bilbao
0
2
0
0
2
1
6
-5
35
Ajax
0
2
0
0
2
0
6
-6
36
Kairat
0
2
0
0
2
0
8
-8
