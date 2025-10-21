menu hamburguer
Futebol Internacional

Com grandes jogos, veja o que está em jogo na terceira rodada da Champions League

Competição chega a terceira rodada da fase de liga

João Pedro Rodrigues
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 21/10/2025
05:45
Taça da Champions League no sorteio dos confrontos pela Uefa
Taça da Champions League no sorteio dos confrontos pela Uefa (Foto: Frederic Dides/AFP)
A terceira rodada da fase de liga da Champions League terá início nesta terça-feira (21) com diversos jogos que podem encaminhar os destinos de diversos clubes dentro da competição. Mesmo com desfalques de alguns astros, a rodada promete grandes emoções, principalmente nos duelos entre as principais equipes do Velho Continente.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Principais jogos

Em Londres, o Arsenal tenta manter a defesa invicta — são 11 vitórias seguidas em casa sem sofrer gols — diante do Atlético de Madrid, que vem de goleada por 5 a 1 sobre o Frankfurt, mas ainda não venceu fora de casa nesta temporada. Já na Alemanha, o Bayer Leverkusen busca o primeiro triunfo sob o comando de Kasper Hjulmand contra o PSG, atual campeão e invicto há 14 partidas, em um duelo que coloca à prova o histórico negativo dos franceses em solo alemão.

Em Lisboa, o Sporting aposta na força em casa e na invencibilidade contra equipes francesas para enfrentar o Olympique de Marseille, que chega embalado por cinco vitórias seguidas sob o comando de Roberto De Zerbi. Em Frankfurt, o Eintracht tenta reagir após a goleada sofrida para o Atlético, enquanto o Liverpool vive o pior momento da temporada, com quatro derrotas consecutivas e pressão sobre o técnico Arne Slot.

O destaque final da rodada é o confronto entre Real Madrid e Juventus, no Santiago Bernabéu. Líder na Champions e em La Liga, o time de Xabi Alonso conta com o faro de gol de Kylian Mbappé e uma impressionante série de 12 vitórias nos últimos 13 jogos em casa. A Juve, em crise sob Igor Tudor, tenta reagir após dois empates e apenas uma vitória nos últimos 11 compromissos fora de casa pela competição.

Mbappé comemora gol marcado pelo Real Madrid contra o Kairat, na Champions League
Mbappé comemora gol marcado pelo Real Madrid contra o Kairat, na Champions League (Foto: Vyacheslav Oseledko/AFP)

Demais jogos

Terça-feira (21)

  1. Barcelona x Olympiacos
  2. Kairat x Pafos
  3. Newcastle x Benfica
  4. PSV x Napoli
  5. Union x Inter
  6. Copenhague x Borussia
  7. Villarreal x City

Quarta-feira (22)

  • Ath. Bilbao x Qarabağ
  • Galatasaray x Bodø/Glimt
  • Chelsea x Ajax
  • Mônaco x Tottenham
  • Atalanta x Slavia Praha
  • Bayern x Club Brugge

Desfalques importantes

Mesmo com grandes jogos, algum deles terão ausências importantes. No duelo entre Barcelona e Olympiacos, Raphinha estará de fora dos relacionados devido a uma lesão muscular no bíceps femoral da coxa direita. Além do brasileiro, o polonês Robert Lewandowski e o espanhol Dani Olmo também serão desfalques do Barça.

Raphinha é um dos favoritos pelo prêmio (Foto: Divulgação/FC Barcelona)
Raphinha em ação pelo Barcelona (Foto: Divulgação/FC Barcelona)

Já em Londres, o Chelsea não terá Cole Palmer contra o Ajax. O meia inglês lida com um problema no púbis desde o início da temporada e que o afastará dos gramados por mais seis semanas. Ainda no meio-campo, Enzo Fernández é dúvida, já que ainda não está recuperado totalmente da lesão que o tirou do duelo contra o Nottingham Forest, no último sábado (18), pela Premier League.

Classificação da Champions League

1Bayern62200826

2

Real Madrid

6

2

2

0

0

7

1

6

3

PSG

6

2

2

0

0

6

1

5

4

Inter

6

2

2

0

0

5

0

5

5

Arsenal

6

2

2

0

0

4

0

4

6

Qarabağ

6

2

2

0

0

5

2

3

7

Borussia Dortmund

4

2

1

1

0

8

5

3

8

Manchester City

4

2

1

1

0

4

2

2

9

Tottenham

4

2

1

1

0

3

2

1

10

Atlético Madrid

3

2

1

0

1

7

4

3

11

Newcastle

3

2

1

0

1

5

2

3

12

Olympique

3

2

1

0

1

5

2

3

13

Club Brugge

3

2

1

0

1

5

3

2

13

Sporting

3

2

1

0

1

5

3

2

15

Frankfurt

3

2

1

0

1

6

6

0

16

Barcelona

3

2

1

0

1

3

3

0

17

Liverpool

3

2

1

0

1

3

3

0

18

Chelsea

3

2

1

0

1

2

3

-1

19

Napoli

3

2

1

0

1

2

3

-1

20

USG

3

2

1

0

1

3

5

-2

21

Galatasaray

3

2

1

0

1

2

5

-3

22

Atalanta

3

2

1

0

1

2

5

-3

23

Juventus

2

2

0

2

0

6

6

0

24

Bodø/Glimt

2

2

0

2

0

4

4

0

25

Bayer Leverkusen

2

2

0

2

0

3

3

0

26

Villarreal

1

2

0

1

1

2

3

-1

27

PSV

1

2

0

1

1

2

4

-2

28

Copenhague

1

2

0

1

1

2

4

-2

29

Olympiacos

1

2

0

1

1

2

4

-2

30

Mônaco

1

2

0

1

1

3

6

-3

31

Slavia Praga

1

2

0

1

1

2

5

-3

32

Pafos

1

2

0

1

1

1

5

-4

33

Benfica

0

2

0

0

2

2

4

-2

34

Ath. Bilbao

0

2

0

0

2

1

6

-5

35

Ajax

0

2

0

0

2

0

6

-6

36

Kairat

0

2

0

0

2

0

8

-8

Taça da Uefa Champions League (Foto: Nicolas Tucat/AFP)

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

