Diego Simeone, técnico do Atlético de Madrid, elogiou o trabalho de Filipe Luís no comando do Flamengo, mas deixou claro a torcida pelo Racing na semifinal da Libertadores. O argentino foi questionado sobre de que lado estaria no duelo entre o Rubro-Negro e o clube de Avellaneda e respondeu sem hesitar. Porém, reforçou o carinho por seu ex-jogador.

O treinador argentino não poupou elogios ao ex-lateral, que comanda o Flamengo até uma semifinal continental no primeiro ano à frente da equipe. Simeone destacou como Filipe tem transmitido seus conceitos táticos e consolidado uma filosofia de jogo, algo que também marcou sua passagem pelo Atlético de Madrid.

— Sou torcedor do Racing, ele sabe. Filipe (Luís) está fazendo um trabalho enorme. O caminho que está percorrendo no Flamengo é incrível, melhorando ano após ano. A equipe tem uma identidade definida e joga o futebol que seu treinador quer. Os jogadores estão identificados com o que ele propõe. Desejo o melhor, mas ele sabe que sou torcedor do Racing — afirmou Simeone.

Filipe Luís e Diego Simeone juntos no Atlético de Madrid (Foto: Javier Soriano / AFP)

Simeone e Filipe Luís no Atlético de Madrid

Simeone e Filipe Luís trabalharam juntos por sete temporadas no clube espanhol, período em que conquistaram oito títulos, incluindo o Campeonato Espanhol e a Europa League. O argentino considera o ex-lateral um dos jogadores mais inteligentes e comprometidos com o estilo de jogo que implementou no Atleti.

Diego Simeone e Racing

Ex-jogador e técnico do Racing, Simeone encerrou a carreira justamente com a camisa da Academia, em 2006, e iniciou ali sua trajetória como treinador. Seu último trabalho na América do Sul foi novamente no clube argentino, em 2011, antes de assumir o Atlético de Madrid, onde construiu uma das carreiras mais longevas da era moderna do futebol europeu.

