Olho no Lance!: veja os melhores jogos da 3° rodada da Champions League
Rodada terá grandes jogos no Velho Continente
A terceira rodada da fase de liga da Champions League será realizada nesta terça-feira (21) e quarta-feira (22). O grande destaque fica para o primeiro dia de jogos, quando o Arsenal recebe o Atlético de Madrid, em duelo que coloca frente a frente duas equipes com estilos de jogo contrastantes. Pensando nisso, o Lance! selecionou esta e mais quatro partidas imperdíveis para acompanhar na maior competição de clubes do Velho Continente. Anote na agenda e não perca nenhum lance!
Arsenal x Atlético de Madrid
O confronto coloca em teste a defesa perfeita do Arsenal contra o ataque consistente do Atlético. Os Gunners, de Mikel Arteta, chegam com 100% de aproveitamento na Champions, embalados por uma sequência histórica de 11 vitórias em casa nesta fase da competição sem sofrer um único gol.
O Atlético de Madrid, por sua vez, marcou em todos os jogos da temporada e vem de uma goleada por 5-1 sobre o Frankfurt. O grande desafio para o time de Simeone será superar seu péssimo retrospecto fora de casa, onde ainda não venceu nesta temporada.
📅 Data e Hora: terça-feira (21), às 16h (de Brasília)
🏟️ Estádio: Emirates Stadium, em Londres (ING)
📺 Onde assistir ao jogo: HBO Max
Bayer Leverkusen x PSG
O Bayer Leverkusen aposta em sua incrível força em casa – onde perdeu apenas um dos últimos 17 jogos da fase de grupos da Uefa– para buscar sua primeira vitória nesta Champions League, após dois tropeços nas rodadas iniciais. Invicto sob o comando do novo técnico Kasper Hjulmand, o time alemão enfrenta o PSG, atual campeão, que vive uma fase espetacular com 14 jogos de invencibilidade e cinco vitórias seguidas na competição. O principal desafio para o time de Luis Enrique será quebrar seu péssimo retrospecto histórico jogando na Alemanha, onde venceu apenas duas de suas últimas dez visitas.
📅 Data e Hora: terça-feira (21), às 16h (de Brasília)
🏟️ Estádio: BayArena, em Leverkusen (ALE)
📺 Onde assistir ao jogo: HBO Max
Sporting x Olympique Marseille
O confronto coloca frente a frente a força do Sporting em casa contra o péssimo histórico do Marseille como visitante na Champions League. Os Leões apostam no seu bom retrospecto contra times franceses (oito jogos de invencibilidade) e na boa fase em Alvalade. No entanto, o Marseille, treinado por De Zerbi, vive um momento espetacular, com cinco vitórias seguidas e um ataque avassalador. O fator de desequilíbrio pode ser o confronto direto, já que o Marseille venceu as duas únicas partidas contra o Sporting na competição, incluindo uma vitória por 2 a 0 em Lisboa.
📅 Data e Hora: quarta-feira (22), às 16h (de Brasília)
🏟️ Estádio: Estádio José Alvalade, em Lisboa (POR)
📺 Onde assistir ao jogo: HBO Max
Eintracht Frankfurt x Liverpool
O confronto marca o encontro de duas equipes em péssima fase. O Eintracht Frankfurt venceu apenas um de seus últimos cinco jogos e vem de resultados decepcionantes, incluindo uma goleada sofrida por 5-1 para o Atlético na Champions. A situação do Liverpool, no entanto, é ainda mais crítica, já que os Reds perderam seus últimos quatro jogos em todas as competições, incluindo a derrota no clássico contra o Manchester United. A partida também marca o retorno de Florian Wirtz à Alemanha, que busca sua primeira participação em gol pelo time inglês.
📅 Data e Hora: quarta-feira (22), às 16h (de Brasília)
🏟️ Estádio: Frankfurt Stadion, em Frankfurt (ALE)
📺 Onde assistir ao jogo: HBO Max
Real Madrid x Juventus
O duelo opõe duas gigantes em momentos completamente distintos. O Real Madrid, treinado por Xabi Alonso, chega com 100% de aproveitamento na Champions League e na liderança de La Liga, embalado pelo artilheiro Kylian Mbappé e com uma força impressionante no Bernabéu (12 vitórias nos últimos 13 jogos desta fase).
Em contrapartida, a Juventus vive uma crise: o time de Igor Tudor ainda não venceu na competição (dois empates caóticos), vem de derrota para o Como no Campeonato Italiano e venceu apenas um dos seus últimos 11 jogos fora de casa na Champions League.
📅 Data e Hora: quarta-feira (22), às 16h (de Brasília)
🏟️ Estádio: Santiago Bernabéu, em Madri (ESP)
📺 Onde assistir ao jogo: HBO Max
