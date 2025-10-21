A terceira rodada da fase de liga da Champions League será realizada nesta terça-feira (21) e quarta-feira (22). O grande destaque fica para o primeiro dia de jogos, quando o Arsenal recebe o Atlético de Madrid, em duelo que coloca frente a frente duas equipes com estilos de jogo contrastantes. Pensando nisso, o Lance! selecionou esta e mais quatro partidas imperdíveis para acompanhar na maior competição de clubes do Velho Continente. Anote na agenda e não perca nenhum lance!

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Arsenal x Atlético de Madrid

O confronto coloca em teste a defesa perfeita do Arsenal contra o ataque consistente do Atlético. Os Gunners, de Mikel Arteta, chegam com 100% de aproveitamento na Champions, embalados por uma sequência histórica de 11 vitórias em casa nesta fase da competição sem sofrer um único gol.

continua após a publicidade

O Atlético de Madrid, por sua vez, marcou em todos os jogos da temporada e vem de uma goleada por 5-1 sobre o Frankfurt. O grande desafio para o time de Simeone será superar seu péssimo retrospecto fora de casa, onde ainda não venceu nesta temporada.

📅 Data e Hora: terça-feira (21), às 16h (de Brasília)

🏟️ Estádio: Emirates Stadium, em Londres (ING)

📺 Onde assistir ao jogo: HBO Max

➡️ Assista à Champions League na MAX com UOL PLAY

Jogadores do Arsenal comemoram gol sobre o West Ham pela Premier League (Foto: HENRY NICHOLLS / AFP)

Bayer Leverkusen x PSG

O Bayer Leverkusen aposta em sua incrível força em casa – onde perdeu apenas um dos últimos 17 jogos da fase de grupos da Uefa– para buscar sua primeira vitória nesta Champions League, após dois tropeços nas rodadas iniciais. Invicto sob o comando do novo técnico Kasper Hjulmand, o time alemão enfrenta o PSG, atual campeão, que vive uma fase espetacular com 14 jogos de invencibilidade e cinco vitórias seguidas na competição. O principal desafio para o time de Luis Enrique será quebrar seu péssimo retrospecto histórico jogando na Alemanha, onde venceu apenas duas de suas últimas dez visitas.

continua após a publicidade

📅 Data e Hora: terça-feira (21), às 16h (de Brasília)

🏟️ Estádio: BayArena, em Leverkusen (ALE)

📺 Onde assistir ao jogo: HBO Max

➡️ Assista à Champions League na MAX com UOL PLAY

O PSG vai à Alemanha para enfrentar o Bayer Leverkusen pela Champions League (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

Sporting x Olympique Marseille

O confronto coloca frente a frente a força do Sporting em casa contra o péssimo histórico do Marseille como visitante na Champions League. Os Leões apostam no seu bom retrospecto contra times franceses (oito jogos de invencibilidade) e na boa fase em Alvalade. No entanto, o Marseille, treinado por De Zerbi, vive um momento espetacular, com cinco vitórias seguidas e um ataque avassalador. O fator de desequilíbrio pode ser o confronto direto, já que o Marseille venceu as duas únicas partidas contra o Sporting na competição, incluindo uma vitória por 2 a 0 em Lisboa.

📅 Data e Hora: quarta-feira (22), às 16h (de Brasília)

🏟️ Estádio: Estádio José Alvalade, em Lisboa (POR)

📺 Onde assistir ao jogo: HBO Max

➡️ Assista à Champions League na MAX com UOL PLAY

O Olympique de Marseille entra em campo fora de casa contra o Sporting pela Champions League (Foto: Miguel MEDINA / AFP)

Eintracht Frankfurt x Liverpool

O confronto marca o encontro de duas equipes em péssima fase. O Eintracht Frankfurt venceu apenas um de seus últimos cinco jogos e vem de resultados decepcionantes, incluindo uma goleada sofrida por 5-1 para o Atlético na Champions. A situação do Liverpool, no entanto, é ainda mais crítica, já que os Reds perderam seus últimos quatro jogos em todas as competições, incluindo a derrota no clássico contra o Manchester United. A partida também marca o retorno de Florian Wirtz à Alemanha, que busca sua primeira participação em gol pelo time inglês.

📅 Data e Hora: quarta-feira (22), às 16h (de Brasília)

🏟️ Estádio: Frankfurt Stadion, em Frankfurt (ALE)

📺 Onde assistir ao jogo: HBO Max

➡️ Assista à Champions League na MAX com UOL PLAY

Após ser derrotado pelo rival Manchester United, o Liverpool entra em campo contra o Frankfurt pela Champions League (Foto: PETER POWELL / AFP)

Real Madrid x Juventus

O duelo opõe duas gigantes em momentos completamente distintos. O Real Madrid, treinado por Xabi Alonso, chega com 100% de aproveitamento na Champions League e na liderança de La Liga, embalado pelo artilheiro Kylian Mbappé e com uma força impressionante no Bernabéu (12 vitórias nos últimos 13 jogos desta fase).

Em contrapartida, a Juventus vive uma crise: o time de Igor Tudor ainda não venceu na competição (dois empates caóticos), vem de derrota para o Como no Campeonato Italiano e venceu apenas um dos seus últimos 11 jogos fora de casa na Champions League.

O Real Madrid entra em campo na Champions League para enfrentar a Juventus em casa (Foto: Vyacheslav Oseledko/AFP)

📅 Data e Hora: quarta-feira (22), às 16h (de Brasília)

🏟️ Estádio: Santiago Bernabéu, em Madri (ESP)

📺 Onde assistir ao jogo: HBO Max

➡️ Assista à Champions League na MAX com UOL PLAY

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.