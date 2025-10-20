Clube de Ryan Reynolds rejeita contratação de Dele Alli

O Wrexham não irá prosseguir com a contratação do meia Dele Alli, que está sem clube desde a saída do Como, da Itália. Após rumores de que o inglês seria reforço da equipe galesa, o clube dos atores Ryan Reynolds e Rob McElhenney preencheu a última vaga do elenco com Ollie Rathbone, que retorna após longa lesão.

Com a vaga ocupada, o Wrexham fechou o elenco para a temporada 2025/26, o que impossibilita a chegada de um novo jogador até janeiro, quando abre a janela de transferências do inverno europeu. Sendo assim, Dele Alli não fechará com o clube que atualmente disputa a segunda divisão inglesa e seguirá em busca de um novo destino.

🤔 Por que o Wrexham de Ryan Reynolds é tão famoso?

A compra de Ryan e Rob impulsionou a relevância do clube, que ganhou fãs ao redor do mundo por conta de uma produção audiovisual. A série "Bem-vindo ao Wrexham" mostra os bastidores das temporadas de sucesso do clube, e alavancou o nome dos Dragões Vermelhos aos torcedores que acompanham de maneira escassa as divisões inferiores da Europa.

Reynolds, famoso pelo papel de "Deadpool", esteve junto a McElhenney nas arquibancadas do Racecourse e vibrou com o acesso à Championship. Juntos, os dois são donos de 100% do clube, através da RR McReynolds Company.

Sam Smith, do Wrexham, comemora um dos gols do triunfo sobre o Charlton Athletic (Foto: Reprodução)

Após acessos consecutivos, na qual o clube saiu da quinta a segunda divisão inglesa em apenas três anos, o clube vive momento difícil na atual temporada. Na Championship, a equipe comandada por Phil Parkinson ocupa apenas a 18ª colocação, com apenas 10 pontos. Mesmo com a fase complicada, o treinador demonstrou confiança com o elenco.

— Estamos satisfeitos com o desempenho coletivo e seguimos trabalhando para evoluir o entrosamento. É uma liga difícil, mas o grupo está comprometido — afirmou Phil em coletiva.

Dele Alli sem clube

Dele Alli despontou no futebol em 2016, com a camisa do Tottenham, quando foi considerado um dos melhores jogadores jovens do mundo. Porém, com problemas extracampo e lesões, nunca conseguiu cumprir a expectativa criada em torno do seu potencial. Após perder espaço no Spurs, o meia teve passagens por Besiktas, Everton e Como, mas sem ter sucesso em nenhum dos clubes. Sem encontrar um time desde a saída do futebol italiano, o inglês treina por conta própria em Bali e busca uma nova oportunidade.

Dele Alli em ação pelo Tottenham (Foto: Reprodução)

