Apesar de ter retornado para o Brasil, Vitor Roque segue no radar do futebol espanhol. Antes jogador do Real Bétis e Barcelona, o atacante foi contratado pelo Palmeiras na última janela, se tornando a compra mais cara do país. Neste fim de semana, fez sua estreia no Brasileirão contra o Botafogo. Após mais uma atuação abaixo, o "Tigrinho" foi criticado por jornal da Espanha.

Em meio a nota publicada com comentários voltados para o jogo entre Palmeiras e Botafogo, o jornal espanhol "As" não poupou críticas a Vitor Roque. De acordo com o periódico, o atacante teve uma "tarde desastrosa" no Allianz Parque.

— O atacante do Palmeiras teve uma tarde de pesadelo, mal tocando na bola e não conseguindo acertar a trave adversária — escreveu o jornal espanhol sobre Vitor Roque.

Ainda na nota, o jornal detalha em números como foi a partida de Vitor Roque, que tocou na bola 16 vezes, tentou três dribles sem sucesso e venceu três de nove duelos contra a defesa do Botafogo. No quesito de ameaças de gol, ele só teve uma chance, em que cabeceou a bola para fora. Roque foi substituído com 12 minutos pro fim por Flaco López.

Já são quatro jogos oficiais para Vitor Roque com a camisa do Palmeiras. Até aqui, suas melhores contribuições foram dois pênaltis sofridos contra São Paulo e Corinthians, na semi e final do Paulistão, respectivamente. Seu último gol como um todo foi no dia 15 de janeiro, quando marcou contra o Barcelona pelo Bétis.

Próximo jogo do Palmeiras 🟢🐷

Depois da estreia abaixo no Brasileirão, o Palmeiras retorna aos gramados na quinta-feira (3), quando fará sua estreia na fase de grupos da Libertadores de 2025. Campeão em 2020 e 2021, o Verdão visita o Sporting Cristal, do Peru.