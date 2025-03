Escalação: Palmeiras ganha novidades no início da preparação para Libertadores

O Palmeiras iniciou na manhã desta segunda-feira (31) a preparação para a partida contra o Sporting Cristal, fora de casa, pela estreia na fase de grupos da Copa Libertadores. Além dos peruanos, a equipe divide o grupo com o Cerro Porteño, do Paraguai, e o Bolívar, da Bolívia.

Os atletas que atuaram por mais de 45 minutos no empate em 0 a 0 com o Botafogo seguiram um cronograma regenerativo com o departamento médico na parte interna da Academia de Futebol, enquanto o restante do elenco foi a campo.

Recuperado de um problema muscular, Gustavo Gómez foi liberado pelo Núcleo de Saúde e Performance e participou integralmente das atividades desta segunda. Já Maurício e Paulinho fizeram a primeira parte do treino e, posteriormente, seguiram para trabalho de recuperação física.

Volta aos gramados

Acionado na segunda etapa pela comissão técnica, Giay voltou a entrar em campo após nove partidas e parmaneceu no gramado por aproximadamente 25 minutos.

- Foi uma partida difícil, pois sabíamos que jogávamos contra o último campeão. Começar um torneio novo é sempre complicado, mas jogávamos em casa e sabíamos que teríamos que somar pontos. Foi um empate em uma partida de muitas transições. Eles tiveram as chances deles e nós também - explicou o lateral.

Giay estará à disposição da comissão técnica do Palmeiras para a estreia na Copa Libertadores (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Próximo jogo do Palmeiras

Após o empate sem gols com o Botafogo, o Palmeiras volta a campo na próxima quinta-feira, quando encara o Sporting Cristal, do Peru, a partir das 19h (de Brasília), no Estádio Nacional, pela primeira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores.

Provável escalação do Palmeiras

Weverton; Mayke, Murilo, Gustavo Gómez (Micael) e Piquerez; Lucas Evangelista, Richard Ríos e Raphael Veiga (Maurício); Facundo Torres, Estêvão e Vitor Roque.