Torcedor ‘infiltrado’ do Corinthians provoca Palmeiras no Allianz após vice do Paulistão

Um convidado da comitiva do Botafogo no duelo contra o Palmeiras, no último domingo (30), na estreia das equipes no Campeonato Brasileiro, tirou uma foto provocando os donos da casa após o vice-campeonato paulista diante do Corinthians.

continua após a publicidade

+ Técnico do Palmeiras compara início de Vitor Roque com Mbappé no Real Madrid: 'Gostam de criar enredos'

Nas arquibancadas do estádio alviverde, o representante de um banco digital posou com uma faixa de comemoração do título estadual, acompanhada da legenda "chora". O convidado, inclusive, apareceu minutos antes no gramado ao lado da presidente do Palmeiras, Leila Pereira, e do CEO do Botafogo, Thairo Arruda.

Horas depois, Thairo publicou uma mensagem de desculpas nas redes sociais para a presidente alviverde e reiterou o tratamento cordial da diretoria em todas as vezes que visitou o Allianz Parque.

continua após a publicidade

- No jogo de hoje, no Allianz Parque, um convidado presente em nossa comitiva de visitante se portou de maneira inadequada no estádio. Pediu foto à presidente Leila Pereira que, sempre gentil, aceitou. Pouco depois, tomamos conhecimento de que o mesmo publicou fotos com faixa de um time rival dentro do estádio. Gostaria de pedir desculpas em meu nome à presidente Leila Pereira e a todos palmeirenses que sempre nos recebem com hospitalidade por esse comportamento, repito, inadequado - Publicou o CEO.

Leila Pereira, presidente do Palmeiras, ao lado de Thairo Arruda (à direita), presidente do botafogo, e de um convidado que levou faixa do Corinthians de campeão paulista (Foto: Reprodução)

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Como foi a partida entre Palmeiras e Botafogo

Rivais diretos nas últimas duas edições do Campeonato Brasileiro, Palmeiras e Botafogo se enfrentaram na rodada de estreia da competição, no Allianz Parque. Em um jogo de poucas oportunidades, as equipes empataram sem gols e agora voltam as atenções para os compromissos na fase de grupos da Copa Libertadores.