Ederson elogia ex-Palmeiras: ‘Será um dos melhores do mundo’

Ederson, goleiro do Manchester City, destacou o potencial de Vitor Reis, novo zagueiro do clube, em entrevista à "ESPN". A transferência do ex-Palmeiras para o clube inglês, realizada por 35 milhões de euros, ocorreu em fevereiro de 2025, estabelecendo um recorde para a venda de um zagueiro brasileiro. Ederson elogiou a habilidade e a rápida adaptação do brasileiro à Premier League, prevendo um futuro brilhante para ele no clube.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

- O Vitor tem um talento muito grande, com um futuro muito promissor. Conversamos todo dia, estamos sempre juntos, eu, ele, o Savinho e o Matheus Nunes. Ele é muito promissor. É difícil colocar um zagueiro de 19 anos direto na Premier League, especialmente no City. Mas ele já teve alguns jogos e se saiu muito bem. Eu o vejo como o grande futuro da zaga do City - declarou.

continua após a publicidade

Além do talento, Ederson ressaltou a importância da mentalidade de Vitor para seu sucesso, mencionando seu comprometimento com o desenvolvimento pessoal e profissional.

- Ele é um jogador que ouve muito, que busca evoluir, tanto no treino, na academia, quanto nas aulas de inglês que ele está fazendo. Se ele continuar com essa mentalidade, esse desejo de evoluir, com certeza será um dos melhores zagueiros do mundo no futuro - finalizou Ederson.

continua após a publicidade

Vitor Reis, de 19 anos, chamou a atenção no Palmeiras e no Campeonato Brasileiro de 2024, culminando em sua transferência para o Manchester City. Desde sua chegada, já fez sua estreia na Copa da Inglaterra, aguardando oportunidades na Premier League. Com contrato até 2029, o brasileiro é visto como parte dos planos de longo prazo do clube.