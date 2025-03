Raphinha, referência do Brasil nas Eliminatórias, criou uma grande polêmica antes do clássico com a Argentina. O meia-atacante, em entrevista ao ídolo da Seleção, Romário, prometeu "porrada" nos adversários em visita a Buenos Aires, pela 14ª rodada do qualificatório para a Copa do Mundo de 2026.

A aspa do astro do Barcelona, porém, repercutiu de forma negativa no país vizinho, que viu torcedores elevarem o clima de guerra antes da partida. Já o jornalista Javier Amaro, do "Marca", citou a perseguição sofrida por Vini Jr na Espanha como exemplo do caso.

- QUando Lamine Yamal ri de Van der Vaart por criticá-lo, é "maturidade precoce". Quando Raphinha diz que vai dar porrada na Argentina, é "ressentimento saudável pelo futebol". Mas se Vini Jr diz algo parecido, ele se torna um "provocador, um "valentão", ou um "mau exemplo para as crianças". Curioso, não é? [...] Espero que não aconteça nada no Monumental, mas rir das piadas dos jogadores por inflamarem um clima já acalorado não é uma boa ideia. Seja Raphinha ou Vinícius. Seja Nico (Williams) ou Lamine (Yamal) - afirmou o periodista.

Na Argentina, o diário "Olé" publicou uma foto de jogadores da seleção argentina, e escreveu: "Vocês já sabem o que deve ser feito". O clima para o dérbi é de pura guerra, semelhante ao que aconteceu em jogos recentes das Eliminatórias, como o empate sem gols em San Juan, em 2021, e o triunfo albiceleste em pleno Maracanã, já em 2023, com a Seleção comandada por Fernando Diniz.

⚔️ Brasil de Raphinha e Argentina fazem clássico pelas Eliminatórias

O Brasil precisa vencer a Argentina para se aproximar do primeiro lugar - atualmente pertencente à Albiceleste - nas Eliminatórias, já que sete pontos distanciam as duas equipes. A bola rola no Monumental de Núñez às 21h (de Brasília) desta terça.

➡️ Declaração de Raphinha antes de jogo do Brasil repercute na Argentina

As estatísticas recentes, porém, não têm ajudado a Seleção nos últimos anos. O último triunfo aconteceu em julho de 2019, na semifinal da Copa América; desde então, são três derrotas e um empate, incluindo o revés na decisão continental de 2021, que decretou o vice-campeonato de Tite, Neymar e companhia.