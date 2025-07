Shakhtar Donetsk e Besiktas se enfrentam nesta quinta-feira (31), às 15h (de Brasília), no Estádio Municipal Henryk-Reyman, em Cracóvia (POL), em jogo válido pela volta da segunda rodada eliminatória da Europa League. O duelo terá transmissão do Lance! no YouTube, e você pode assistir clicando aqui.

Na ida, mesmo em condição de visitante, o Shakhtar fez 4 a 2 na equipe turca sob a batuta de um trio de ataque composto por brasileiros. Kevin (2), Alisson Santana e Eguinaldo anotaram os gols dos "Mineiros", enquanto Tammy Abraham, de pênalti, e João Mário balançaram as redes pelas "Águias Negras".

Ficha do jogo SHA BES Europa League Jogo de volta - 2ª rodada Data e Hora Quinta-feira, 31 de julho de 2025, às 15h (de Brasília) Local Estádio Municipal Henryk-Reyman, em Cracóvia (POL) Árbitro Juan Martínez Munuera (ESP) Assistentes Barbero Sevilla e Miguel Martínez Munuera (auxiliares); Hernández Maeso (quarto árbitro) Var Pizarro Gómez (VAR1) e Pulido Santana (AVAR) Onde assistir Lance! - YouTube

Para o avanço à terceira rodada, os ucranianos podem até perder por um gol de diferença; dois tentos de distância por parte do Besiktas levam o jogo à prorrogação, e três ou mais colocam os comandados de Ole Gunnar Solskjaer na fase seguinte. O jogo acontecerá na Polônia devido à proibição da equipe de Arda Turan de jogar em sua casa, por conta da guerra vivida pela Ucrânia com a Rússia.

Tudo sobre o jogo entre Shakhtar Donetsk e Besiktas (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Shakhtar Donetsk x Besiktas

Jogo de volta - 2ª rodada eliminatória - Europa League

📆 Data e horário: quinta-feira, 31 de julho de 2025, às 15h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Municipal Henryk-Reyman, em Cracóvia (POL)

👁️ Onde assistir: YouTube do Lance!

🕴️ Arbitragem*: Juan Martínez Munuera (árbitro); Barbero Sevilla e Miguel Martínez Munuera (auxiliares); Hernández Maeso (quarto árbitro)

📺 VAR*: Pizarro Gómez (VAR1) e Pulido Santana (AVAR)

*todos os componentes são espanhóis

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🟠⚫ Shakhtar Donetsk (Técnico: Arda Turan)

Dmytro Riznyk; Yukhym Konoplia, Valeriy Bondar, Mykola Matviienko e Pedrinho; Marlon Gomes, Oleg Ocheretko e Georgiy Sudakov; Alisson, Eguinaldo e Kevin



⚫⚪ Besiktas (Técnico: Ole Gunnar Solskjaer)

Mert Günok; Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai e David Jurásek; Demir Ege Tiknaz e Orkun Kökçü; Milot Rashica, Rafa Silva e João Mário; Tammy Abraham

