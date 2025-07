Copa dos Campeões Árabes: o que é, times, regulamento e datas

A edição de 2025 ocorrerá no Egito, com jogos programados entre julho e agosto, culminando em uma grande final no final de agosto.

A Copa dos Campeões Árabes é uma competição internacional de clubes organizada pela União das Associações Árabes de Futebol (UAFA), entidade que representa as federações nacionais do mundo árabe, tanto do continente africano quanto do asiático. Fundado no início da década de 1980, o torneio já passou por diversas reformulações e fusões com outras copas regionais, mas voltou com força total nos últimos anos, especialmente após sua retomada em edições com sedes únicas e participação massiva de clubes de elite da região.

O objetivo principal da Copa dos Campeões Árabe é promover a integração esportiva entre os países árabes e oferecer aos clubes um ambiente competitivo fora das competições continentais organizadas pela AFC (Ásia) e pela CAF (África). Apesar de não estar vinculado diretamente à FIFA ou à Confederação Asiática ou Africana, o torneio é reconhecido como uma das competições mais prestigiadas do calendário alternativo do futebol internacional.

A diversidade de participantes é uma das marcas registradas do torneio. Clubes da Arábia Saudita, Marrocos, Tunísia, Iraque, Egito, Emirados Árabes, Argélia, Jordânia, Catar e Líbano, entre outros países, costumam disputar as fases preliminares e finais da competição. A rivalidade regional, combinada com os investimentos recentes em várias ligas árabes, eleva o nível técnico e a atratividade do torneio.

Nos últimos anos, a Copa dos Campeões Árabe também tem ganhado projeção internacional, com transmissões para outros continentes e presença de jogadores renomados em clubes da região. A edição de 2023, por exemplo, foi marcada por grande repercussão midiática e excelente público nas fases finais realizadas na Arábia Saudita. A edição de 2025 já tem local e datas definidos e promete manter o padrão elevado de organização e competitividade.

Regulamento e formato da Copa dos Campeões Árabes

A estrutura da competição começa com uma fase preliminar que envolve clubes de federações com menor ranking ou representantes que não estão automaticamente classificados à fase principal. Essas partidas iniciais são geralmente realizadas em jogos de ida e volta ou em minicampeonatos classificatórios em sede neutra.

Após essa fase eliminatória inicial, a fase principal da Copa dos Campeões Árabes reúne 32 clubes. A competição se concentra em sede única e é dividida inicialmente em uma fase de grupos. Os times são distribuídos em quatro grupos, e os dois primeiros colocados de cada chave avançam para as quartas de final.

A partir das quartas, a competição segue em formato eliminatório direto, com jogos únicos até a grande decisão. Em caso de empate, as partidas vão à prorrogação e, se necessário, à disputa por pênaltis. O formato visa garantir um calendário compacto, com jogos emocionantes e alto nível de exigência técnica em curto espaço de tempo.

A cada edição, a sede única oferece condições logísticas para realização de todas as fases, evitando longos deslocamentos e facilitando a concentração do público em torno da competição. O modelo também favorece a organização de eventos paralelos, como ações comerciais, ativações de patrocinadores e promoção do futebol local.

Clubes participantes e critérios de classificação

Os clubes participantes da Copa dos Campeões Árabes são indicados pelas federações nacionais filiadas à UAFA. Cada país tem direito a um número limitado de vagas, normalmente destinado aos campeões e vices das ligas nacionais ou das copas locais. Em alguns casos, clubes históricos ou com forte apelo de torcida também são convidados diretamente.

Entre os clubes mais tradicionais que costumam disputar o torneio estão Al-Hilal, Al-Nassr e Al-Ittihad, da Arábia Saudita; Raja Casablanca e Wydad Casablanca, do Marrocos; Espérance e Club Africain, da Tunísia; Al-Ahly e Zamalek, do Egito; além de clubes da Argélia, Emirados Árabes e outros centros futebolísticos da região.

A diversidade tática e cultural é um dos pontos altos do torneio. As escolas do norte da África, conhecidas pela organização e intensidade, se confrontam com o estilo mais técnico e ofensivo dos clubes do Golfo, gerando partidas equilibradas e com diferentes propostas de jogo.

O torneio não tem conexão direta com classificações para torneios asiáticos ou africanos oficiais, mas serve como vitrine e preparação de pré-temporada para diversos clubes, além de ter caráter simbólico e tradicional para a torcida.

Premiação e visibilidade da Copa dos Campeões Árabes

A Copa dos Campeões Árabes distribui premiações milionárias aos seus participantes, sendo um dos torneios mais lucrativos do calendário não-oficial das federações da Ásia e da África. O campeão costuma receber prêmios superiores a 6 milhões de dólares, enquanto o vice também é altamente recompensado. Mesmo os clubes eliminados na fase de grupos ou nas eliminatórias preliminares recebem compensações financeiras.

Esse modelo de premiação atrai os principais clubes árabes e reforça a seriedade da competição. Além do retorno financeiro, o torneio oferece exposição de marca, visibilidade para atletas e oportunidade de preparação competitiva contra adversários de alto nível antes das temporadas locais.

Com transmissões para países da Europa, Ásia e África, e cobertura ampla nas redes sociais e veículos esportivos, o torneio também se tornou uma plataforma de marketing para patrocinadores regionais e internacionais.

Datas da edição 2025

A edição 2025 da Copa dos Campeões Árabes já tem cronograma definido. A fase principal do torneio será realizada entre os meses de julho e agosto, em sede única, no Egito. Os jogos da fase de grupos estão programados para ocorrer ao longo de três semanas de julho. As quartas de final estão previstas para o final de julho e início de agosto, enquanto as semifinais devem ser realizadas na segunda semana de agosto.

A grande final está marcada para o final de agosto de 2025, encerrando o torneio antes do início oficial das temporadas nacionais nos principais países árabes. A fase preliminar, que define os últimos classificados, deve ocorrer em junho, também com sedes definidas em caráter regional ou neutro.

A definição das chaves, dos mandos de campo e da logística completa da competição será anunciada oficialmente pela organização nas semanas anteriores ao início dos jogos. O formato em sede única permite que todas as partidas da fase principal sejam disputadas em solo egípcio, com concentração de público e mídia no mesmo país.

Expectativas para a temporada 2025 da Copa dos Campeões Árabes

A edição de 2025 promete repetir o sucesso das temporadas anteriores, reunindo novamente os principais clubes do mundo árabe. Al-Nassr e Al-Hilal, da Arábia Saudita, surgem como fortes candidatos ao título, especialmente após campanhas de destaque em anos recentes. Clubes do norte da África como Espérance de Tunis, Raja Casablanca e Zamalek também devem figurar entre os favoritos.

Além dos grandes nomes, o torneio é conhecido por proporcionar boas campanhas de clubes médios ou emergentes, que aproveitam o ambiente neutro e o formato direto para surpreender adversários mais tradicionais. A sede no Egito deverá contar com grande presença de torcedores locais e internacionais, fortalecendo o impacto do evento na região.