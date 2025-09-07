Jornal espanhol coloca jogador do Real Madrid no patamar de Yamal: ‘Dois gênios’
Os dois jogadores são destaque nos respectivos times e seleções
Lamine Yamal, com apenas 18 anos, já é um dos principais nomes do futebol. Cotado à Bola de Ouro, o jornal espanhol Marca chamou o jovem do Barcelona de "fenômeno global" e também incluiu Arda Güler, do rival Real Madrid, na classificação de "gênio". Já conhecidos pelos clubes, as joias se enfrentam pela primeira vez atuando por suas seleções no domingo (7), na partida entre Turquia e Espanha, válida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.
A publicação destaca o alto rendimento dos dois jogadores a nível nacional. O turco Güler fez sua estreia em competições de seleções na Eurocopa 2024, quando teve um papel fundamental na boa campanha da Turquia. O país chegou às quartas de final do torneio, onde perdeu para a Holanda por 2 a 1.
Essa edição da Eurocopa, no entanto, teve outro nome com ainda mais destaque: Lamine Yamal. O espanhol não só participou da conquista do troféu como também "deixou a marca de um fenômeno com suas jogadas, seus dribles, seu gol impressionante contra a França e sua série de assistências, incluindo uma para Nico, na final", conforme apontado pelo Marca. A Espanha venceu a Inglaterra por 2 a 1 no último jogo.
🔢 Turquia, de Güler x Espanha, de Yamal: confronto entre líder e vice-líder
Espanha e Turquia são, respectivamente, líder e vice-líder do grupo E das Eliminatórias da Copa. Na última quinta-feira (4), a seleção espanhola venceu a Bulgária por 3 a 0, fora de casa, com protagonismo de Yamal. No mesmo dia, os turcos também garantiram os três pontos em partida contra a Geórgia – com direito a assistência de Güler –, mas estão em segundo lugar no grupo em função do saldo de gols: o jogo terminou em 3 a 2.
Na próxima Data Fifa, em 11 de outubro, os duelos se invertem: Espanha pega a Geórgia, e Bulgária enfrenta a Turquia.
