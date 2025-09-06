Às vésperas do duelo entre Turquia e Espanha, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026, o meio-campista Arda Güler, do Real Madrid, comentou sobre o iminente encontro com a estrela espanhola Lamine Yamal, do rival Barcelona. Agora pelas suas respectivas seleções, evitou comparações entre os dois. Além disso, o turco expôs uma conversa que teve com o companheiro de time Dani Carvajal – e não escondeu sua confiança para o jogo.

A partida, que acontecerá no próximo domingo (7), às 15h45 (horário de Brasília), marcará o confronto de dois dos principais jovens do futebol europeu. Apesar dessa semelhança e do destaque nos clubes espanhóis, Güler não embarcou em comparações dentro de campo:

— Eu e Lamine Yamal não jogamos na mesma posição, nossos estilos são diferentes, não seria justo comparar. Ele joga no Barcelona e eu no Real Madrid, desejo a ele tudo de bom para amanhã — disse o turco.

Arda Güler arma finalização para marcar gol pelo Real Madrid contra o Pachuca, pelo Mundial (Foto: Federico Parra/AFP)

🗣️ Conversa com Carvajal

O jovem também jogará contra outro nome já conhecido por ele, mas do seu próprio time: Dani Carvajal, lateral do Real Madrid e capitão da seleção espanhola. Güler alertou o companheiro sobre a dificuldade de vencer na Turquia:

— Falei com Dani Carvajal e disse a ele o quão difícil seria o ambiente na Turquia, e eles estão cientes disso. Quando voltarmos a Madri, eu quero estar do lado vencedor — avisou o meio-campista.

🔢 Turquia x Espanha: confronto entre líder e vice-líder

Espanha e Turquia são, respectivamente, líder e vice-líder do grupo E das Eliminatórias da Copa. Na última quinta-feira (4), a seleção espanhola venceu a Bulgária por 3 a 0, fora de casa, com protagonismo de Yamal. No mesmo dia, os turcos também garantiram os três pontos em partida contra a Geórgia, mas estão em segundo lugar no grupo em função do saldo de gols: o jogo terminou em 3 a 2.

Na próxima Data Fifa, em 11 de outubro, os duelos se invertem: Espanha pega a Geórgia, e Bulgária enfrenta a Turquia.