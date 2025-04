Clima esquenta no Barcelona: Raphinha se revolta após empate

Após o empate em 1 a 1 entre Barcelona e Real Betis, partida válida pela 30ª rodada da La Liga, o brasileiro Raphinha expressou seu incômodo com o árbitro Gil Manzano, por causa dos acréscimos de apenas quatro minutos.

continua após a publicidade

A situação saiu um pouco do controle no momento em que o atacante brasileiro, ao reclamar do trio que estava no comendo do jogo, precisou ser abrandado pelo técnico do Barça, Hansi Flick, e pelos companheiros Lewandowski e Ter Stegen.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade

O cenário estava delicado, tanto que Raphinha chegou a empurrar o goleiro Ter Stegen (que está se recuperando de lesão sofrida no início da temporada), que o tentava segurar, cena flagrada pelo canal local Movistar.

- Você é um mal-educado. Você não me manda calar a boca -, disse Raphinha.

Raphinha comemorando título com a camisa do Barça. (Foto: Barcelona/Divulgação)

A frase foi direcionada a um dos auxiliares de Manzano. Segundo informações da emissora, o árbitro não relatou o ocorrido na súmula da partida.

continua após a publicidade

➡️Barcelona empata com Betis e perde chance de abrir vantagem na tabela

Com o ponto somado com o empate com o Real Betis, a equipe comandada por Flick chegou a 67 pontos e ampliou para 4 pontos a diferença para o vice-líder Real Madrid, que apanhou do Valencia.

Próximas partidas do Barcelona

Time enfrenta o Borussia Dourtmund, jogando no Camp Nou na quarta-feira (9), as 16h (de Brasília), pela Champions League. Em seguida tem o jogo contra o Leganes, pela La Liga no dia 12/4, as 16h (de Brasília) e fechando as próximas partidas, o jogo de volta contra o Borussia pela Champions no dia 15/4 as 16h (de Brasília).