Barcelona empata com Betis e perde chance de abrir vantagem na tabela

Ao empatar por 1 a 1 com o Real Betis, em partida válida pela 30ª rodada de La Liga, o Barcelona desperdiçou a chance de ampliar sua vantagem na liderança. Se tivesse vencido, o time comandado por Hansi Flick teria aberto seis pontos sobre o vice-líder, Real Madrid. Os gols da partida foram marcados por Gavi, aos sete minutos, e por Natan, aos 17.

Como foi o jogo?

Primeiro tempo

O primeiro tempo foi marcado pelo domínio do Barcelona, tanto na posse de bola quanto nas chances criadas no ataque. Os blaugranas abriram o placar logo aos sete minutos, após Jules Koundé recuperar a bola no meio-campo e iniciar uma jogada que passou por Ferran Torres e terminou com Gavi finalizando cruzado dentro da área.

Mesmo com menos posse e volume ofensivo, o Betis não se intimidou. Em uma das poucas oportunidades que teve no ataque, chegou ao empate: aos 17 minutos, Natan subiu de cabeça após escanteio cobrado por Lo Celso e marcou para os andaluzes.

Segundo tempo

Na segunda etapa, o Barcelona manteve o ritmo intenso, mas encontrou dificuldades para transformar o domínio em chances claras de gol. A melhor oportunidade surgiu com Jules Koundé, que finalizou da pequena área, mas parou em uma grande defesa do goleiro Adrián.

Aos 57 minutos, Hansi Flick promoveu a entrada de Raphinha, mas o brasileiro não conseguiu mudar o cenário da partida. O Betis manteve sua postura defensiva e compacta, buscando explorar os contra-ataques.

O jogo terminou com o Barcelona propondo mais o jogo, enquanto a equipe comandada por Manuel Pellegrini seguiu firme na defesa, garantindo o empate fora de casa.

✅ FICHA TÉCNICA

BARCELONA 1 X 1 REAL BETIS

30ª RODADA DE LALIGA

📆 Data e horário: sábado, 5 de abril de 2025, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Olímpico de Montjuïc, na Catalunha (ESP)

⚽ Gols: Gavi (7') e Natan (17')

🟨 Cartões amarelos: Natan (14'), Eric García (77') e Jules Koundé (87')

🟥 Cartões vermelhos: -

⚽ ESCALAÇÕES

BARCELONA (Técnico: Hansi Flick)

Wojciech Szczesny; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Ronaldo Araujo e Alejandro Balde (Gerard Martín 75'); Frenkie de Jong (Eric García 57') e Pedri (Fermín López 75'); Lamine Yamal, Gavi e Ferran Torres (Raphinha 57'); Robert Lewandowski.

REAL BETIS (Técnico: Manuel Pellegrini)

Adrián; Aitor Ruibal, Marc Bartra, Natan e Perraud; Johnny Cardoso (Diego Llorente 79') e Pablo Fornals; Antony (Jesús Rodriguez 75'), Giovani Lo Celso (William Carvalho 58') e Altimira (Chimi Ávila 46'); Cucho Hernández (Cedric Bakambu 75').