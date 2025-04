Jornal espanhol aponta pressão em Ancelotti no Real Madrid

Após a derrota do Real Madrid para o Valencia, por 2 a 1, pela 30ª rodada de La Liga, o técnico Carlo Ancelotti balançou no cargo e corre o risco de perder o cargo caso não consiga bons resultados nos próximos jogos da Champions League e da Copa do Rei. Foi o que disse o jornal "As", da Espanha.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Segundo o diário, os oito gols sofridos contra Leganés, Real Sociedad e Valencia acenderam o alerta no Real Madrid. O jornal acredita que a diretoria merengue vê sinais de desgaste do técnico italiano e espera evolução contra o Arsenal, na Champions, e na final da Copa do Rei, contra o Barcelona.

continua após a publicidade

- Esta eliminatória de Champions e a final da Copa do Rei vão determinar seu futuro no Real Madrid. Não inquieta apenas que o Real Madrid tenha cinco derrotas e seis empates em La Liga, mas outros sintomas perigosos que mostram que o italiano poderia estar perdendo o controle da equipe - escreveu o "jornal"As".

O time vem sofrendo gols adversários devido os desencontros de sua marcação na grande área. Levou um gol de cabeça na partida contra o Valência e também no jogo da última terça-feira (1), contra o Real Sociedad, nas semifinais da Copa do Rei, levando a partida para a prorrogação nos acréscimos.

continua após a publicidade

➡️ Messi ultrapassa Higuaín e alcança recorde pelo Inter Miami com gol decisivo; veja

O resultado final da última partida abalou as esperanças do torcedor do time de Madrid em conseguir encostar no Barcelona para gravar a luta para conseguir a liderança da Liga. O Barça empatou com o Real Betis e ampliou a sua vantagem para 4 pontos.

Próximo compromisso do Real Madrid de Carlo Ancelotti

Após o tropeço no Campeonato Espanhol, o Real Madrid volta as suas atenções para a Champions League. A equipe espanhola visita o Arsenal, pelo confronto de ida das quartas de final da Liga dos Campeões, na próxima terça (8).