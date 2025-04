Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid, tomou uma decisão sobre a polêmica envolvendo Vini Jr. O brasileiro foi considerado o vilão da derrota em casa por 2 a 1 para o Valencia, por La Liga, no sábado (5), e o comandante italiano optou por barrá-lo da marca da cal nos próximos jogos, segundo o jornal espanhol "Marca".

Dos cinco pênaltis desperdiçados por atletas da equipe, dois foram pelo camisa 7. Antes, Vinícius já havia isolado a batida diante do Atlético de Madrid, no segundo tempo da volta válida pelas oitavas de final da Champions League. O confronto, na ocasião, foi para a disputa de cinco cobranças, e o atleta, substituído na prorrogação, viu do banco sua equipe avançar.

Agora, quem assume a responsabilidade de forma definitiva é Kylian Mbappé. O centroavante também tem duas tentativas bloqueadas, em derrotas para Liverpool e Athletic Bilbao. Bellingham completa a lista dos batedores que já foram parados com a bola rolando, ao perder diante de Dimitrievski, também do Valencia, mas no turno do Espanhol.

⚪ Ancelotti barrou! Cobranças de pênalti de Vini Jr pelo Real Madrid

Gol ou não? Jogo Competição Goleiro adversário Sim Real Madrid 4x1 Barcelona Supercopa da Espanha 2023-24 Iñaki Peña Sim Real Madrid 3x2 Barcelona La Liga 2023-24 Marc-André ter Stegen Sim Bayern 2x2 Real Madrid Champions 2023-24 Manuel Neuer Sim Las Palmas 1x1 Real Madrid La Liga 2024-25 Jasper Cillessen Sim Real Sociedad 0x2 Real Madrid La Liga 2024-25 Álex Remiro Sim Real Madrid 1x3 Milan Champions 2024-25 Mike Maignan Sim Real Madrid 3x0 Pachuca Mundial de Clubes 2024 Carlos Moreno Não Atlético de Madrid 1x0 Real Madrid Champions 2024-25 Jan Oblak Não Real Madrid 1x2 Valencia La Liga 2024-25 Giorgi Mamardashvili

Segundo o goleiro Mamardashvili, que pegou a cobrança de Vinícius, o brasileiro lhe prometeu pagar 50 euros (R$ 318 na cotação atual) em caso de defesa. Ao deixar o Santiago Bernabéu, o georgiano afirmou que a aposta ainda não havia sido paga. Na segunda etapa, o madridista se vingou e balançou as redes em jogada de escanteio, mas não foi suficiente para pontuar, já que nos acréscimos, Hugo Duro fez de cabeça o tento da vitória por 2 a 1, calando a capital espanhola.

🔰 Vini Jr recebe respaldo de Ancelotti pelo Real

Apesar da decisão tomada, Ancelotti saiu em defesa de seu comandado após o apito final, e retirou de seus ombros a pressão colocada pela visão pública após a falha na marca da cal.

- Isso não vai afetá-lo. Ele está muito focado, e sempre dá o máximo. Nós perdemos vários, com Bellingham e Mbappé. Tentei lhe dar confiança, mas ele acabou perdendo - contou o italiano.