Técnico de time da Premier League critica Mundial: ‘Ridículo’

O Super Mundial de Clubes, campeonato que terá a sua primeira edição no meio deste ano de 2025, segue sofrendo críticas. Em entrevista após o empate em 0 a 0 entre Brentford e Chelsea, pela 31ª rodada da Premier League, o técnico Thomas Frank não poupou críticas ao novo torneio.

- Quem é que quer o Mundial de Clubes? É apenas mais um torneio. Não vou assistir. Se você joga na Europa, avança nas taças e ainda vai ter que jogar o Super Mundial de Clubes, é exaustivo. É ridículo - disse o treinador do Brentford.

A crítica é contra a nova competição, mas o cerne do problema é outra: o calendário. Não é de hoje que jogadores, técnicos e dirigentes de clubes do Velho Continente reclamam do número excessivo de partidas por temporada.

Em 2024/25, o Manchester City, um dos times que mais sofreu com calendário, tinha previsto um aumento de 27% em relação à temporada anterior, podendo chegar à 75 jogos. O clube inglês entrou em campo 59 vezes em 2023/24, o que rendeu diversas lesões seguidas e limitou o caminho da equipe de Pep Guardiola nas competições.

Estreia dos clubes brasileiros no Super Mundial

A competição será realizada nos Estados Unidos, de 14 de junho a 13 de julho, com participação de Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras entre as 32 equipes confirmadas. O Palmeiras será o primeiro time brasileiro a entrar em campo no torneio da Fifa. O Alviverde estreia no dia 15 de junho (domingo), às 19h (de Brasília), contra o Porto.

Por sua vez, o Botafogo faz seu primeiro jogo pouco depois do Palmeiras, também no dia 15 de junho, às 23h (de Brasília). O duelo será contra o Seattle Sounders, o outro time representante dos EUA, no Lumen Field.

O terceiro brasileiro a estrear no Mundial será o Flamengo. A partida contra o Espérance, da Tunísia, acontecerá no dia 16 de junho (segunda-feira), às 22h (de Brasília). O jogo acontece no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, maior cidade da Pensilvânia, com mando da equipe carioca.

Por último, o Fluminense estreia no dia 17 de junho (terça-feira) diante do Borussia Dortmund, atual vice-campeão da Champions League, na abertura do grupo F. A bola rola às 13h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey.