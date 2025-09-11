Com o encerramento da Data Fifa de setembro, as atenções dos fãs de futebol internacional se voltam novamente para o cenário europeu, onde está em destaque o Real Madrid — um dos clubes que mais despertam expectativa a cada temporada. Para 2025/26, a equipe merengue conta com quatro jogadores brasileiros: Éder Militão, Endrick, Vini Jr e Rodrygo. Diante disso, o jornal espanhol "As" analisou as condições em que esses atletas retornam ao clube para a sequência da temporada europeia.

A matéria assinada pelo jornalista Marco Ruiz ressalta que nenhum dos brasileiros do Real foi convocado para defender a Seleção neste último período de jogos internacionais — um gesto que pode ser interpretado como uma deferência do técnico Carlo Ancelotti. Militão, Vinícius, Rodrygo tiveram a oportunidade de realizar uma espécie de mini pré-temporada neste mês, após disputarem as três primeiras rodadas da La Liga, enquanto Endrick segue em fase final de recuperação de uma lesão. Confira a análise completa do jornal:

— Xabi Alonso precisa da melhor versão dos quatro brasileiros para atingir seus objetivos. Os quatro vivem situações muito distintas — começou o "As".

Xabi Alonso, treinador do Real Madrid (Foto: Charly Triballeau/AFP)

Éder Militão 🛡️

— Jogador indiscutível, Militão, dissipou quaisquer dúvidas em torno de seu desempenho após duas temporadas esquecíveis, nas quais foi submetido a cirurgias nos ligamentos cruzados, uma em cada joelho. Ele retornou ao Mundial de Clubes e foi titular em duas das três partidas disputadas até o momento (Osasuna e Mallorca). E ele parece estar à frente de (Antonio) Rüdiger na preferência de Xabi para jogar ao lado de (Dean) Huijsen. Antes de sua lesão, Militão era o segundo zagueiro com maior valor de mercado do mundo (70 milhões de euros), atrás apenas do compatriota Marquinhos. Agora, seu valor estimado é de 30 milhões de euros. Seu objetivo é recuperar seu status no Madrid e no mundo do futebol.

continua após a publicidade

Endrick 🐣

— O mais recente reforço, Endrick, também se beneficiou da pausa, ganhando tempo para seu retorno. A ameaça para ele é Gonzalo (García) e o bom momento do jogador da base no Mundial de Clubes (4 gols). Endrick está fora de ação desde sua lesão em 18 de maio. Já se passaram quatro meses. O brasiliense aceitou o desafio e se recusou a ser emprestado. Na temporada passada, ele marcou sete gols em 847 minutos, um a cada 121. Nesta temporada, ele continua determinado a ter sucesso no Madrid. Está muito perto de jogar novamente.

Vini Jr ⭐

— O atacante entendeu imediatamente a mensagem que o técnico lhe passou ao deixá-lo de fora na segunda rodada, contra o Oviedo. Na partida contra o Mallorca, ele mais uma vez mostrou sua melhor versão, a do jogador que ficou de fora da Bola de Ouro por uma pequena margem de votos. A verdade é que Vinícius, para além das percepções subjetivas, também não deixou de contribuir na temporada passada, na qual marcou 22 gols e deu 19 assistências. Mas, as notícias sobre sua renovação estagnada e a ascensão de (Kylian) Mbappé (que marcou 40 gols) tiraram seu foco do campo. Um foco que ele agora luta para recuperar com o técnico.

Rodrygo 🤔

— O ex-jogador do Santos é o outro lado da moeda. O Real Madrid abriu a porta para sua saída na última janela de transferências de verão, mas nenhuma oferta interessou ao jogador (nem, claro, ao Real Madrid). Rodrygo optou por ficar e brigar pela vaga de Vinícius, tendo pedido a Xabi para jogar na esquerda, sabendo que a direita tem mais pretendentes, com (Franco) Mastantuono, Brahim (Díaz) e até o próprio (Arda) Güler.

