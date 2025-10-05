Ex-Coritiba, Igor Paixão brilha no Olympique de Marseille

O brasileiro Igor Paixão teve uma ótima semana no Olympique de Marseille, às vésperas da pausa para as datas Fifa. O atacante marcou três vezes nos últimos dois jogos, ajudando o time francês a garantir a primeira vitória na Champions League e a assumir a liderança temporária da Ligue 1.

continua após a publicidade

Fora de casa, os Olympiens enfrentaram o Metz, no sábado (4), em duelo válido pela sétima rodada do campeonato francês. O ex-jogador do Coritiba abriu o placar da partida no jogo terminado em 3 a 1 para os visitantes. O triunfo deixou o Olympique no topo da tabela, visto que o Lyon perdeu para o Toulouse, e o PSG ainda enfrenta o Lille na rodada. Com isso, o OM passou a ser o líder temporário da Ligue 1, com 15 pontos.

Já na última terça-feira (30), o clube recebeu o holandês Ajax no Stade Vélodrome, em Marselha, pela segunda rodada da Champions League. Na ocasião, o atacante registrou um doblete nos 12 minutos iniciais da partida, pavimentando o caminho para a goleada finalizada em 4 a 0 para os mandantes. Este marcou o primeiro resultado positivo na competição nesta temporada, já que, na estreia, os franceses perderam para o Real Madrid por 2 a 1.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Igor Paixão na vitória do Marseille em cima do Ajax (Foto: Miguel Medina/AFP)

🖋️ O brasileiro é aquisição recente do Olympique de Marseille

O ponta de 25 anos foi o principal destaque do Feyenoord, da Holanda, na última temporada, quando marcou 18 gols e deu 19 assistências em 47 jogos. Igor Paixão terminou o Campeonato Holandês como vice-artilheiro e se destacou após brilhar contra o Milan na Champions League.

continua após a publicidade

O desempenho chamou a atenção de diversos clubes europeus, e Igor acabou contratado pelo Olympique de Marselha por 30 milhões de euros (R$ 195 milhões), podendo chegar a 35 milhões de euros (R$ 227 milhões) caso atinja metas contratuais.

Em entrevista exclusiva ao Lance!, o jogador, que se sagrou como o terceiro brasileiro com mais participações em gols na Europa na temporada passada, atrás de Vini Jr e Raphinha, conversou sobre a sua fase. No bate-papo, Igor Paixão destacou o protagonismo que assumiu no clube, dizendo que a temporada é fruto de seu trabalho.

— Isso foi fruto do meu trabalho, da primeira temporada, pela minha segunda também, pela evolução também nessa terceira, né? Onde eu fui protagonista. Eu tinha que assumir esse protagonismo no final. Então acho que fui feliz em fazer meus gols, dar minhas assistências e estar entre os brasileiros com mais gols na temporada. Só atrás de grandes ídolos como Rafinha e Vini Jr. Isso para mim é muito especial estar entre eles, os grandes jogadores do país — afirmou o jogador.

🏆 Em setembro, Igor Paixão recebeu o prêmio Chuteira de Ouro

No final de setembro, o atacante recebeu oficialmente o prêmio Chuteira de Ouro. Igor havia sido anunciado como vencedor em maio deste ano e foi homenageado no CT do clube francês. A Chuteira de Ouro é concedida ao melhor jogador da Eredivisie (Campeonato Holandês), com base nas avaliações dos repórteres do jornal De Telegraaf e da revista Voetbal International. O prêmio, criado em 1982, é um dos mais prestigiados do futebol holandês.