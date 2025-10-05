Técnico do Barcelona vê ‘erros graves’ em goleada sofrida e aponta solução

Técnico do Barcelona, Hansi-Flick justificou a goleada sofrida para o Sevilla após uma derrota por 4 a 1, pela La Liga. O treinador admitiu erros graves da equipe que comprometeram o resultado final, neste domingo (5).

- No primeiro tempo, cometemos erros graves. Eles eram agressivos e não encontrávamos soluções. Poderíamos falar de muitas coisas, mas creio que nossa atuação no primeiro tempo não foi boa. No segundo tempo, melhoramos. Temos que aprender dessa partida e do jogo contra o PSG. Depois da Data Fifa, esperamos que voltem jogadores lesionados.

Além do retorno de jogadores importantes, Hansi-Flick acredita que será possível encontrar soluções para o Barcelona a partir dos treinamentos. O treinador revelou o que precisa ser feito no dia a dia para não voltar a cometer os mesmos erros.

- Creio que temos que analisar tudo, mas principalmente o primeiro tempo. Devemos treinar, revisar tudo o que aconteceu e como jogar em diferentes espaços. Eles queriam jogar no um contra um. Jogavam com defesa de cinco, mas saíam com uma defesa com quatro (jogadores). É importante que todos se movam, que tenham a bola. Falaremos. Quero que todos se comprometam com o trabalho de Pedri e De Jong.

Após duas derrotas consecutivas, o Barcelona usará a Data Fifa para recuperar jogadores importantes, como Raphinha, Lamine Yamal, Gavi, Fermín López e Joan García. Na sequência, a equipe encara o Girona, pela La Liga, e o Olympiacos, pela Champions League.

