Jornal argentino elogia Racing em partida contra o Flamengo e crava: 'Revanche'
Time argentino decidirá a vaga em casa na próxima quarta-feira (29)
O Flamengo venceu o Racing, da Argentina, por 1 a 0 na noite desta quarta-feira (22), no jogo de ida das semifinais da Libertadores. No entanto, a vantagem mínima deu confiança à Academia, que ainda decidirá a vaga em casa na próxima quarta-feira (29), às 21h30 (de Brasília). Com o confronto em aberto, ambas as equipes seguem vivas na disputa por uma vaga na final e pela sonhada Glória Eterna. Nesse contexto, o jornal "Olé" manteve o tom otimista após a partida.
A crônica principal do diário argentino sobre o duelo destacou o estilo ofensivo e dominante do Flamengo, a sólida atuação do Racing e as estratégias adotadas pelo técnico Gustavo Costas para o jogo de ida. O veículo ressaltou a importância de proteger a defesa ao máximo para tentar sair do Maracanã sem sofrer gols — objetivo que foi mantido por 88 minutos, até o gol de Jorge Carrascal.
O principal destaque individual da crônica foi o goleiro Facundo Cambeses, responsável por seis defesas ao longo da noite. Ao final, a crônica cobrou uma postura mais ofensiva do Racing no jogo de volta, em Avellaneda. Confira a repercussão do "Olé":
Tradução: O Racing caiu no final: agora é hora de virar o jogo em casa.
Tradução: Com um Cambeses forte e bem posicionado, a Academia perdeu por 1 a 0 no Maracanã. Em uma semana, a revanche será em Avellaneda.
— O Racing foi corajoso na execução de sua estratégia, mas começou a ter dificuldades para diminuir a vantagem do Flamengo, e não teve escolha a não ser recuar e apostar diretamente em Maravilla (atacante do lado argentino).
— A Academia escapou com o gol de Samuel Lino anulado por impedimento do VAR, mas, no final, a partida pareceu tão longa e distante quanto o gol de Rossi, que ele nunca alcançou de forma limpa ou com chances. A série está em aberto, mas o Racing terá que se esforçar mais do que apenas e ter um goleiro heroico se quiser chegar à final do América. Depende dele.
Como foi a partida? ⚽
O Flamengo dominou o jogo e criou as melhores chances na vitória por 1 a 0 sobre o Racing. No primeiro tempo, Carrascal exigiu boa defesa de Cambeses após triangulação com Alex Sandro e Giorgian De Arrascaeta, enquanto Pedro quase marcou nos acréscimos.
O Racing respondeu apenas com um chute perigoso de Santiago Solari, defendido por Agustín Rossi. Na etapa final, o Rubro-Negro manteve o controle e intensificou a pressão, mas encontrou resistência no goleiro argentino. Após gol anulado de Lino por impedimento, Carrascal decidiu aos 40 minutos, aproveitando rebote de chute de Bruno Henrique e garantindo o triunfo no Maracanã.
