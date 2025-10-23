A vitória do Flamengo por 1 a 0 diante do Racing, da Argentina, na noite desta quarta-feira (22), contou com uma atuação brilhante de Jorge Carrascal. O meia colombiano, que chegou ao Flamengo nesta temporada, chamou a responsabilidade para si em uma partida complicadíssima no Rio de Janeiro. O atacante soube aproveitar a oportunidade dada por Filipe Luís e mostrou seu valor.

Assim que saiu a escalação do Flamengo, torcedores ficaram surpresos com a presença de Carrascal entre os titulares. É verdade que, por conta das boas exibições recentes, o colombiano já vinha pedindo passagem e buscando seu espaço no time inicial. Entretanto, por se tratar de um jogo tão importante de Libertadores, imaginava-se que Filipe Luís não mudaria muito as peças do ataque. Mas não foi isso que aconteceu.

Como foi a atuação de Carrascal em Flamengo x Racing

Carrascal, desde o início do jogo do Flamengo, propôs a partida, pediu a bola e partiu para cima do adversário sem medo. Com muita personalidade, técnica e habilidade, o colombiano foi importante pelo lado esquerdo do campo e também, claro, quando teve oportunidade de finalizar centralizado.

Na jogada que resultou em seu gol, inclusive, Carrascal iniciou o lance com um passe brilhante para Bruno Henrique. O camisa 27 desperdiçou a primeira chance, mas o colombiano, no rebote, estufou a rede do goleiro argentino. Na comemoração, o Maracanã foi abaixo em êxtase com o gol do meia.

Carrascal comemora gol do Flamengo diante do Racing (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Após a partida, o técnico Filipe Luís destacou a personalidade de Carrascal, herói do Flamengo contra o Racing, e explicou a utilização do atacante no time titular.

— Primeiro, porque encaixava muito no plano de jogo do que eu pensava. Onde poderíamos machucar a defesa do Racing e passava muito pela posição que o Carrascal estava ocupando no campo no primeiro tempo. E também pensando em uma eventual troca no segundo tempo. Pro Lino já pegar o lateral mais cansado, com o jogo mais aberto. Eu acredito que funcionaria melhor com essa estratégia. Optei por essa opção. O Carrascal, sabemos todos da qualidade que ele tem e que ele joga nas quatro posições do ataque. E está num grande momento. E os jogadores que estão num grande momento, a gente fica feliz de vê-los no campo — explicou Filipe Luís.

Números de Carrascal na vitória no Maracanã

⚽ 1 gol

🧠 1 grande chance criada

🔑 4 passes decisivos (!)

↪️ 3 cruzamentos certos

💨 3 dribles certos

💪 10/16 duelos ganhos pelo chão (!)

👊 6 faltas sofridas (!)

