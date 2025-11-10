Jornal aponta favorito para vencer a Copa do Mundo de 2026

A seleção espanhola, sob Luis de la Fuente, iguala a invencibilidade da era Vicente del Bosque.

A menos de um ano para a Copa do Mundo de 2026, as expectativas para o torneio estão cada vez maiores e as apostas em relação aos favoritos estão a todo vapor. Assim, o jornal "Marca" trata a Espanha como grande candidata para vencer o Mundial, que será disputado nos Estados Unidos, México e Canadá.

O periódico espanhol comparou a trajetória da seleção de Luis de la Fuente com a de Vicente del Bosque, que se consagrou bicampeã da Europa e campeã do mundo em 2010, na África do Sul.

"Aquela seleção espanhola acabara de vencer o Euro 2008 sob o comando de Luis Aragonés e, em seguida, iniciou um novo ciclo sob a direção de Vicente del Bosque que, longe de fazer uma transição, completou a obra do 'Sábio de Hortaleza' ao alcançar uma sequência histórica de 29 jogos consecutivos sem derrota… até que costurou a primeira e, por enquanto, única estrela da Seleção Nacional em seu peito", comparou o jornal.

Espanha igualou a invencibilidade do time de Del Bosque

A seleção espanhola de Luis de la Fuente igualou o perídodo de invencibilidade da histórica Espanha de Vicente del Bosque, que falou sobre o momento:

"Temos que estar muito felizes com a seleção nacional que temos atualmente. Temos uma equipe muito boa em todos os sentidos e, em alguns casos, eles vão superar a nossa, porque são duas equipes completamente diferentes", reconheceu Vicente del Bosque.

No recorte recente, a campanha de qualificação da Espanha para a Copa do Mundo tem sido impecável. A equipe tem 100% de aproveitamento, com quatro vitórias, 15 gols marcados e nenhum sofrido. No entanto, o desempenho ainda não foi suficiente para garantir matematicamente a classificação para o próximo Mundial. A seleção precisará esperar a próxima Data Fifa, contra Geórgia e Turquia, para se credenciar à Copa.

