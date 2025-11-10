Ronaldo Nazário, com 15 gols, é o maior artilheiro brasileiro e um dos símbolos modernos do torneio.

Miroslav Klose é o maior artilheiro da história da Copa do Mundo, com 16 gols em 24 jogos.

A Copa do Mundo é o maior palco do futebol e, ao longo de quase um século, consagrou nomes que se eternizaram pelas redes balançadas. Desde 1930, mais de 1.300 jogadores já marcaram em Mundiais, mas poucos conseguiram manter uma regularidade tão impressionante quanto os grandes goleadores da história. O Lance! apresenta os maiores artilheiros da Copa do Mundo na história.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O ranking dos maiores artilheiros da Copa do Mundo reflete mais do que números: é o retrato da evolução do futebol, das mudanças táticas e da durabilidade dos craques que brilharam em várias edições. Entre eles, Miroslav Klose, Ronaldo Fenômeno, Gerd Müller e Just Fontaine se destacam como símbolos de eficiência e protagonismo.

A seguir, veja quem são os maiores artilheiros da história das Copas, quantos gols marcaram e o contexto que fez de cada um uma lenda do torneio.

continua após a publicidade

Maiores artilheiros da Copa do Mundo na história

O topo da lista: Miroslav Klose, o recordista

O alemão Miroslav Klose é o maior artilheiro da história da Copa do Mundo, com 16 gols em 24 jogos, disputados entre 2002 e 2014.

Klose estreou na Copa do Mundo de 2002 marcando cinco gols e foi artilheiro em 2006, com outros cinco. Em 2010 e 2014, já mais experiente, seguiu sendo decisivo — inclusive ao anotar o gol que o colocou à frente de Ronaldo, na semifinal de 2014, contra o Brasil, no famoso 7 a 1.

Além do recorde, Klose tem outro feito raro: marcou gols em quatro edições seguidas e disputou duas finais, vencendo o título em 2014.

Ronaldo Fenômeno e o domínio brasileiro

Com 15 gols em 19 partidas, Ronaldo Nazário é o maior artilheiro brasileiro da história das Copas e ocupa o segundo lugar no ranking geral.

Após estrear jovem em 1998, Ronaldo viveu o auge em 2002, no Japão e Coreia do Sul, quando marcou oito gols — dois deles na final contra a Alemanha — e foi o grande protagonista do pentacampeonato brasileiro. Em 2006, ainda marcou mais três vezes antes de se despedir dos Mundiais.

continua após a publicidade

Seu estilo explosivo e a capacidade de decidir em momentos grandes transformaram Ronaldo em um dos maiores símbolos da Copa do Mundo moderna.

Gerd Müller: o "Bombardeiro" alemão na Copa do Mundo

Antes de Klose e Ronaldo, o trono de maior artilheiro pertencia a Gerd Müller, que marcou 14 gols em apenas 13 jogos.

Artilheiro da Copa do Mundo de 1970, com 10 gols, Müller ainda foi decisivo na conquista de 1974, marcando o gol do título na final contra a Holanda. Sua média é impressionante: mais de um gol por partida, algo praticamente inalcançável no futebol atual.

Müller foi o primeiro jogador a romper a barreira dos 14 gols e, por décadas, seu recorde parecia intocável até ser superado por Ronaldo em 2006.

Just Fontaine e o recorde em uma única Copa do Mundo

Embora tenha jogado apenas uma edição da Copa do Mundo, Just Fontaine merece destaque entre os maiores. Em 1958, marcou 13 gols em seis partidas, recorde absoluto de gols em uma só Copa do Mundo.

O atacante francês nunca mais voltou a disputar o torneio, mas seu desempenho na Suécia é considerado um dos feitos mais extraordinários da história do futebol. Mesmo com o avanço das táticas e o aumento do número de jogos nas edições seguintes, ninguém chegou perto de seus 13 gols em uma única campanha.

Os demais nomes do top 10 histórico

Além de Klose, Ronaldo, Müller e Fontaine, outros grandes goleadores completam o top 10 de todos os tempos da Copa do Mundo.

Miroslav Klose (Alemanha): 16 gols Ronaldo (Brasil): 15 gols Gerd Müller (Alemanha Ocidental): 14 gols Just Fontaine (França): 13 gols Pelé (Brasil): 12 gols Kylian Mbappé (França): 12 gols Sándor Kocsis (Hungria): 11 gols Jürgen Klinsmann (Alemanha): 11 gols Helmut Rahn (Alemanha Ocidental): 10 gols Gary Lineker (Inglaterra): 10 gols

Pelé e Mbappé dividem a quinta posição, mostrando como gerações diferentes podem alcançar patamares semelhantes — um, nos anos dourados do futebol brasileiro; outro, no auge da era moderna.

França e Alemanha, potências da artilharia

Alemanha e França se destacam como as seleções com mais jogadores no topo do ranking da Copa do Mundo. A escola alemã produziu artilheiros consistentes como Müller, Klose e Klinsmann, enquanto os franceses tiveram Fontaine e Mbappé, que já soma 12 gols com apenas 25 anos.

O Brasil, por sua vez, combina regularidade e talento individual: Ronaldo, Pelé, Jairzinho e Leônidas estão entre os grandes goleadores, mesmo em diferentes contextos táticos e gerações.

Mudanças de era e o impacto tático

As médias de gols das Copas mostram a transformação do futebol ao longo do tempo. Entre 1950 e 1970, era comum ver artilheiros ultrapassando 10 gols. Nas décadas seguintes, o equilíbrio e a compactação das defesas tornaram o feito cada vez mais raro.

Na era moderna, marcar 5 ou 6 gols já é suficiente para garantir a artilharia, como aconteceu com Thomas Müller em 2010 e James Rodríguez em 2014. Ainda assim, Mbappé desafia essa lógica, mantendo média alta mesmo num contexto mais competitivo.

O que torna um artilheiro lendário

Mais do que a quantidade de gols, o que diferencia os maiores artilheiros da história das Copas é o peso dos momentos em que marcaram. Müller decidiu uma final, Ronaldo brilhou em uma, Pelé venceu três edições e Klose marcou no jogo que virou trauma histórico para o Brasil.

Cada gol é parte da identidade de uma seleção e da memória coletiva do futebol. E mesmo que novos nomes surjam, a lista dos maiores artilheiros da Copa do Mundo é uma linha do tempo da genialidade e da eficiência de cada era.