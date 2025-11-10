A Data Fifa de novembro chegou e marca a reta final das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, com representantes de diversos continentes na repescagem. Com vagas a serem preenchidas principalmente na América do Sul, Oceania, África e Ásia, as qualificatórias da Europa e da América Central seguem em aberto e com muita coisa em jogo.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Com o calendário das Eliminatórias se aproximando do fim, a disputa por vagas entra em sua reta decisiva. Restam 20 lugares — sendo 15 na Europa, três na Concacaf e dois definidos pela repescagem mundial. Ao todo, 58 seleções ainda alimentam o sonho de ir à Copa. Além desta Data Fifa de novembro, a definição dos classificados ocorrerá em março de 2026.

continua após a publicidade

Seis países estão garantidos no torneio de repescagem da Copa do Mundo: dois representantes da América do Norte, um da África, um da Ásia, um da América do Sul e um da Oceania. Na Europa, a Uefa tem seu próprio playoff e não disputam a repescagem mundial. As partidas serão disputadas na janela da Data Fifa de 23 a 31 de março de 2026.

Das seleções garantidas na repescagem, as duas melhores classificadas no ranking da Fifa vão direto para a final. As quatro piores se enfrentam nas semifinais, em confrontos que serão definidos por sorteio, e os vencedores das semis irão duelar com os dois melhores países do ranking para definir quais serão os times garantidos na Copa via repescagem.

continua após a publicidade

Taça da Copa do Mundo (Foto: Franck Fife/AFP)

As seis seleções serão divididas em dois chaveamentos, com uma cabeça de chave entrando diretamente na final de cada lado — as melhores ranqueadas na Fifa. A Bolívia (América do Sul) e a Nova Caledônia (Oceania) já estão confirmadas nesta competição.

Com isso, a corrida pelas 48 vagas da Copa do Mundo de 2026 entra na reta final, e a expectativa é de semanas decisivas em todos os continentes. Até o momento, 28 seleções já garantiram presença e 58 ainda mantêm vivo o sonho de disputar o maior torneio do planeta.

Times já classificados na repescagem da Copa do Mundo de 2026

AFC (Ásia)

1 vaga disponível (a definir)

Situação atual: Emirados Árabes Unidos e Iraque se enfrentam por uma vaga na repescagem.

CAF (África)

1 vaga disponível (a definir)

Situação atual: Nigéria, Gabão, República do Congo e Camarões se enfrentam por uma vaga na repescagem.

Concacaf (América do Norte)

2 vagas disponíveis (a definir) Situação atual: 12 seleções classificadas para a fase final foram divididas em três grupos de quatro times cada. Os dois melhores segundos colocados se classificam para a repescagem

CONMEBOL (América do Sul)

Bolívia

OFC (Oceania)

Nova Caledônia

Uefa (Europa)

4 vagas disponíveis (a definir)

Situação atual: 16 seleções se enfrentam por uma vaga na final da repescagem europeia. Os vencedores de cada chave duelam para descobrir quem serão os quatro países a disputarem o Mundial.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial