Copa do Mundo 2026: como está a repescagem mundial antes da Data Fifa?
Seis países estão garantidos no torneio de repescagem do Mundial
A Data Fifa de novembro chegou e marca a reta final das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, com representantes de diversos continentes na repescagem. Com vagas a serem preenchidas principalmente na América do Sul, Oceania, África e Ásia, as qualificatórias da Europa e da América Central seguem em aberto e com muita coisa em jogo.
Com o calendário das Eliminatórias se aproximando do fim, a disputa por vagas entra em sua reta decisiva. Restam 20 lugares — sendo 15 na Europa, três na Concacaf e dois definidos pela repescagem mundial. Ao todo, 58 seleções ainda alimentam o sonho de ir à Copa. Além desta Data Fifa de novembro, a definição dos classificados ocorrerá em março de 2026.
Seis países estão garantidos no torneio de repescagem da Copa do Mundo: dois representantes da América do Norte, um da África, um da Ásia, um da América do Sul e um da Oceania. Na Europa, a Uefa tem seu próprio playoff e não disputam a repescagem mundial. As partidas serão disputadas na janela da Data Fifa de 23 a 31 de março de 2026.
Das seleções garantidas na repescagem, as duas melhores classificadas no ranking da Fifa vão direto para a final. As quatro piores se enfrentam nas semifinais, em confrontos que serão definidos por sorteio, e os vencedores das semis irão duelar com os dois melhores países do ranking para definir quais serão os times garantidos na Copa via repescagem.
As seis seleções serão divididas em dois chaveamentos, com uma cabeça de chave entrando diretamente na final de cada lado — as melhores ranqueadas na Fifa. A Bolívia (América do Sul) e a Nova Caledônia (Oceania) já estão confirmadas nesta competição.
Com isso, a corrida pelas 48 vagas da Copa do Mundo de 2026 entra na reta final, e a expectativa é de semanas decisivas em todos os continentes. Até o momento, 28 seleções já garantiram presença e 58 ainda mantêm vivo o sonho de disputar o maior torneio do planeta.
Times já classificados na repescagem da Copa do Mundo de 2026
AFC (Ásia)
- 1 vaga disponível (a definir)
- Situação atual: Emirados Árabes Unidos e Iraque se enfrentam por uma vaga na repescagem.
CAF (África)
- 1 vaga disponível (a definir)
- Situação atual: Nigéria, Gabão, República do Congo e Camarões se enfrentam por uma vaga na repescagem.
Concacaf (América do Norte)
- 2 vagas disponíveis (a definir)
- Situação atual: 12 seleções classificadas para a fase final foram divididas em três grupos de quatro times cada. Os dois melhores segundos colocados se classificam para a repescagem
CONMEBOL (América do Sul)
- Bolívia
OFC (Oceania)
- Nova Caledônia
Uefa (Europa)
- 4 vagas disponíveis (a definir)
- Situação atual: 16 seleções se enfrentam por uma vaga na final da repescagem europeia. Os vencedores de cada chave duelam para descobrir quem serão os quatro países a disputarem o Mundial.
