John Textor planeja compra de clube tetracampeão inglês

Dono do Botafogo, John Textor planeja a compra do Sheffield Wednesday, que é tetracampeão inglês em sua história. Segundo o "The Guardian", o norte-americano registrou o interesse ao Dejphon Chansiri, que é o atual mandatário do clube da Championship.

Após demonstrar o interesse, Textor planeja um encontro com Chansiri na próxima semana para dar início as negociações. A expectativa é a de que o empresário tailandês venda o Sheffield Wednesday por cerca de 100 milhões de libras (R$ 730,8 milhões).

Nas últimas semanas, Chansiri manteve conversas com diversos investidores e afirmou ter rejeitado uma oferta de 40 milhões de libras (R$ 292,3 milhões) de um norte-americano. Este interessado não tinha ligação com John Textor.

Recentemente, o dono do Botafogo vendeu sua parte do Crystal Palace e vê uma nova oportunidade de administrar um clube da Inglaterra. O norte-americano pensa em reviver um histórico clube do país, que sofreu com atrasos de pagamentos a jogadores e funcionários nos meses de março, maio e junho.

Como está o Sheffield Wednesday, clube alvo de Textor?

Alvo de Textor, o Sheffield Wednesday sofreu com a saída de diversos jogadores importantes na janela de transferências. Além disso, a equipe é alvo de protestos de torcedores, que pedem a saída de Dejphon Chansiri.

Ainda assim, o Sheffield Wednesday conquistou uma grande classificação sobre o Leeds rumo à 3ª fase da Copa da Liga Inglesa. A equipe aguarda o sorteio para conhecer o próximo adversário na competição, enquanto luta para evitar o rebaixamento da segunda para a terceira divisão inglesa. A equipe ocupa a 21ª colocação dentre 24 times.

