Haaland pode estar dando adeus ao City (Foto: Divulgação / FA Cup)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 06/03/2024 - 10:42 • Manchester (ING)

Em entrevista coletiva, Haaland, do Manchester City, deixou jornais ingleses e torcedores do clube em alerta máximo. Precedendo o duelo decisivo contra o Copenhagen, pela volta das oitavas de final da Champions League, o centroavante não deu garantias de um futuro com a camisa dos Citizens.

➡️ Manchester City x Copenhague: onde assistir, horário e prováveis escalações da partida pela Champions League

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Recentemente, o jogador foi ligado ao Real Madrid, que tem segurado custos e folha salarial para a já provável chegada de Mbappé. Nesta quarta-feira (6), a imprensa britânica amanheceu demonstrando certo incômodo.

- Aqui tenho as pessoas que são próximas a mim e desfruto com todas. Estou muito contente com as pessoas que estão ao meu redor: o treinador, os diretores... é um bom grupo e estou muito feliz. Se digo isso, gero manchestes, mas nunca se sabe o que espera o futuro. Estou feliz e me concentro no que acontece dentro de campo, acho que é nisso que preciso pensar - disse o atleta.

Uma possível ida do Cometa à capital espanhola aconteceria devido ao interesse de crescer como individual. Parte de um coletivo brilhante no City, o centroavante tem balançado as redes de forma imparável na Inglaterra, mas perdeu a Bola de Ouro e o Fifa The Best para Lionel Messi; as perdas lhe fizeram entender que, para alcançar reconhecimento midiático, precisaria deixar a Inglaterra para se aventurar no Real, segundo o "As".

👀 Veja as capas dos jornais ingleses:

📰 Sport: "Haaland aberto a mudança para o Real"

📰 Sun: "Haala Madrid"

📰 Mirror: "Erli Warning" (Erling alerta)

Apesar das especulações, Haaland seguirá disponível para Pep Guardiola no Manchester City. O norueguês estará em campo no duelo desta quarta frente ao Copenhagen. Os Citizens têm vantagem de dois gols após vencer por 3 a 1 na Dinamarca, e podem até perder por um gol de diferença.