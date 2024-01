A decisão teria sido tomada internamente pelo jogador junto ao seu pai, Alf-Inge, e seu staff, logo após o evento Fifa The Best, que coroou Lionel Messi como melhor jogador do mundo em 2023. Depois de viver uma temporada mágica pelo City, Haaland se mostrou insatisfeito em perder o prêmio para o astro argentino, e considerou que, para ter reconhecimento midiático no mundo, precisaria deixar a Inglaterra e se aventurar em outro clube.