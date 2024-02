O jornal "OK Diario" informou, nesta terça-feira (27), que o astro Kylian Mbappé e sua família impuseram uma cláusula diferente nas negociações com o Real Madrid. Segundo o periódico, o atacante do PSG pediu aos mandatários merengues que levassem junto seu irmão mais novo, Ethan, para defender as categorias de base do Real Madrid Castilla.