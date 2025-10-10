Júnior elogia ataque da Seleção Brasileira, mas é sincero: ‘Problema maior’

O comentarista da Globo Maestro Júnior elogiou o ataque da Seleção Brasileira durante a goleada em cima da Coreia do Sul nesta sexta-feira (10). Os comandados de Carlo Ancelotti venceram por 5 a 0 com gols de Rodrygo (2), Estevão (2) e Vini Jr.

Depois do primeiro gol, Júnior destacou o passe de Bruno Guimarães, a movimentação de Estevão, e a mobilidade da Seleção Brasileira, mas fez uma ressalva importante.

- A parte ofensiva sem ter uma posição fixa dificulta a Coreia pela mobilidade e habilidade desses jogadores. Me chamou muita atenção o passe do Bruno, mas ele só conseguiu dar o passe pela iniciativa do Estevão - começou Maestro Júnior.

- A gente vai ver principalmente esses jogadores na parte ofensiva com muita facilidade. O problema maior é quando estiver jogando com uma seleção um pouco mais forte, que tenha uma melhor recomposição no meio-campo - ressaltou sobre o duelo da Seleção Brasileira.

Maestro Júnior comentou o jogo da Seleção Brasileira (Foto: Reprodução Sportv)

Como foi o jogo da Seleção Brasileira

Mesmo debaixo de muita chuva e de um estádio com cerca de 65 mil torcedores apoiando a Coreia do Sul, o Brasil foi dominante desde o início do jogo em Seul. Os sul-coreanos, que ocupam a 23ª colocação no ranking da Fifa (a Seleção Brasileira é a 6ª), se preocuparam muito em fechar a defesa e permitiram que o time de Ancelotti jogasse com as linhas avançadas, e isso foi decisivo para a Seleção Brasileira.

O Brasil entrou em campo com um quarteto ofensivo, formado por Rodrygo, Estêvão, Vini Jr e Matheus Cunha. Além deles, a dupla de volantes Casemiro e Bruno Guimarães se aproximava a todo momento da grande área. Eles, inclusive, deram as assistências para os dois gols do primeiro tempo: Bruno Guimarães, aos 12, deu lindo passe entre os zagueiros para Estêvão abrir o marcador; e Casemiro, aos 41, deixou Rodrygo em condições de marcar seu oitavo gol em 34 partidas pela Seleção Brasileira.

Tentando reagir, a Coreia do Sul voltou com uma mudança no meio-campo para o segundo tempo, mas dois erros defensivos logo no reinício do confronto acabaram decretando a goleada. Com menos de dois minutos, Estêvão roubou a bola de Kim Min-Jae na entrada da área pela direita e ampliou. Dois minutos depois, Casemiro recuperou a bola próximo à área e tocou para Vini Jr; o atacante deu passe para Rodrygo, que marcou o quarto gol.

Com a vitória sacramentada, Carlo Ancelotti decidiu modificar meio time na reta final de jogo. Com seis substituições possíveis, ele colocou em campo Paulo Henrique — primeira partida do jogador do Vasco pela Seleção —, Carlos Augusto, André, Paquetá, Richarlison e Igor Jesus. Mesmo com as mudanças, o Brasil seguiu muito superior à Coreia do Sul. Vini Jr, aos 32, ainda faria o quinto gol da Seleção Brasileira.