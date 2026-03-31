Futebol Internacional

Jornais europeus reagem à Itália fora da 3ª Copa do Mundo seguida: 'Derrota histórica'

Azzurra ficou de fora do Mundial mais uma vez

Pedro Bernardo Antonio dos Santos
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado por Márcio Iannacca
Dia 31/03/2026
19:10
Dia 31/03/2026
Jogadores da Bósnia-Herzegovina comemoram a vitória na final das eliminatórias europeias para a Copa do Mundo FIFA de 2026 contra a Itália (Foto: Elvis Barukcic / AFP)
Jogadores da Bósnia-Herzegovina comemoram a vitória na final das eliminatórias europeias para a Copa do Mundo FIFA de 2026 contra a Itália (Foto: Elvis Barukcic / AFP)
O que parecia impossível aconteceu novamente: a Itália está fora da Copa do Mundo de 2026. Após ausências em 2018 e 2022, a tetracampeã mundial assistirá ao torneio pela TV pela terceira vez consecutiva. O carrasco da vez foi a Bósnia e Herzegovina, que superou os italianos nos pênaltis após empate por 1 a 1 no tempo normal e prorrogação.

Relacionadas

A imprensa internacional não poupou críticas e descreveu o momento como um dos maiores vexames da história do futebol europeu. O Lance! separou as principais manchetes dos jornais pelo mundo sobre a eliminação italiana:

La Gazzetta dello Sport (Itália): Itália, mais uma derrota histórica: a Bósnia nos eliminou nos pênaltis, terceira Copa do Mundo consecutiva sem a Azzurra.

Corriere della Sera (Itália): Apocalipse da Copa do Mundo para a Itália: a Copa do Mundo é cancelada pela terceira vez consecutiva. Kean dá esperança à Azzurra, mas a Bósnia nos humilha nos pênaltis.

Jornal Marca (Espanha): Três Copas do Mundo consecutivas sem a Itália! O maior drama do futebol mundial.

The Athletic (Estados Unidos): A Itália não se classificou para a Copa do Mundo de 2026 após derrota nos pênaltis para a Bósnia e Herzegovina.

Como foi o jogo entre Bósnia e Itália? ⚽

A partida começou com ares de alívio para os italianos. Aos 14 minutos, o goleiro Vasilj falhou feio na saída de bola, entregando no pé de Barella. O capitão serviu Kean, que finalizou de primeira para abrir o placar.

Porém, o cenário mudou drasticamente aos 41 minutos do primeiro tempo. Bastoni cometeu falta dura em Memic, recebeu o cartão vermelho direto e deixou a Azzurra com dez em campo. A partir daí, o que se viu foi um bombardeio bósnio parado por defesas milagrosas de Donnarumma.

Bastoni recebe cartão vermelho por falta em Memic em Bósnia x Itália
Bastoni recebe cartão vermelho por falta em Memic em Bósnia x Itália (Foto: Elvis Barukcic/AFP)

No segundo tempo, a resistência italiana ruiu. Aos 34 minutos, após mais uma intervenção espetacular de Donnarumma em cabeceio de Dzeko, Tabakovic aproveitou o rebote e empatou o jogo, levando a decisão para o tempo extra.

Mesmo exausta e com um a menos, a Itália teve chances com Tonali e Pio Esposito, mas não conseguiu evitar a marca da cal. Na decisão por pênaltis, a precisão bósnia foi fatal: quatro cobranças convertidas. Pelo lado italiano, o nervosismo pesou: Pio Esposito e Cristante desperdiçaram suas batidas, selando o destino trágico da seleção de Gattuso.

