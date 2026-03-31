Web reage à eliminação da Itália na repescagem para Copa: 'Vergonha histórica'

Na repescagem, em jogo que garantia uma vaga na fase de grupos da Copa do Mundo, a Itália foi eliminada pela Bósnia Herzegovina, nos pênaltis, após desperdiçar duas cobranças. Veja como os internautas reagiram à eliminação da Azzurra, fora do Mundial pela terceira vez consecutiva.

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Bastoni recebe cartão vermelho por falta em Memic em Bósnia x Itália (Foto: Elvis Barukcic/AFP)

Como foi o jogo entre Bósnia e Itália? ⚽

Em um confronto tenso, a Itália abriu o placar aos 14 minutos após o goleiro Vasilj errar na saída e entregar uma bola nos pés de Barella. O meia serviu Kean, que finalizou de primeira para marcar um lindo gol. Após sair perdendo, a Bósnia passou a pressionar em busca do empate, e Basic quase deixou tudo igual com uma bomba da entrada da área para grande defesa de Donnarumma.

A Bósnia procurou muito o gol por jogada de bola aérea, e o zagueiro Katic ganhou dois lances da defesa da Itália, mas também parou em intervenções de Donnarumma. E aos 41 minutos, Bastoni fez uma falta em Memic, foi expulso e deixou a equipe de Gattuso com um jogador a menos. O drama da Azzurra aumentava antes do segundo tempo.

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Na etapa final, a Bósnia voltou pressionando a Itália, e Alajbegovic quase marcou um gol com um chute da entrada da área para outra boa defesa de Donnarumma. Aos 14 minutos, Kean aproveitou um erro de passe do adversário, arrancou do campo de defesa até a área rival, mas a finalização do centroavante saiu por cima da meta de Vasilj e desperdiçou uma chance incrível.



Em uma das grandes chances da Bósnia, Tahirovic recebeu uma bola na área e bateu rasteiro para um milagre de Donnarumma. Aos 34 minutos, Dzeko recebeu um cruzamento do lado direito, cabeceou para outra grande intervenção do goleiro da Itália, mas Tabakovic aproveitou o rebote e estufou as redes para deixar tudo igual no marcador. Nos minutos finais, Demirovic recebeu um cruzamento na área e cabeceou, mas Donnarumma buscou a bola no cantinho para impedir a virada.

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Como foi a prorrogação e a decisão por pênaltis? 🕙

No primeiro tempo da prorrogação, a Bósnia teve mais volume, mas não conseguiu transformar a posse de bola em chances claras de gols. E aos 14 minutos, Tonali teve uma grande oportunidade em cobrança de falta na meia-lua da grande área, mas bateu rasteiro e acertou a barreira. Na sequência, a Azzurra assustou em um cruzamento de Palestra e cabeceio de Pio Esposito para grande defesa de Vasilj.

No segundo tempo, o duelo ficou aberto, e Alajbegovic criou uma chance ao limpar a defesa da Itália pelo lado esquerdo da área, mas a finalização saiu fraca para defesa de Donnarumma. E nos minutos finais, Tahirovic foi acionado na entrada da área livre de marcação e bateu no cantinho, mas a bola passou tirando tinta da trave e o confronto foi para a decisão por pênaltis.

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Nos pênaltis, a Bósnia converteu suas quatro cobranças, enquanto Pio Esposito e Cristante desperdiçaram suas cobranças. Com isso, a seleção dos Bálcãs conquistou sua passagem para a Copa do Mundo de 2026 após 12 anos fora do torneio.