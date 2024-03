Jorginho em ação pelo Arsenal (Foto: Paul Ellis/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 28/03/2024 - 11:00 • Barcelona (ESP)

O ítalo-brasileiro Jorginho, do Arsenal, é um dos alvos do Barcelona para a janela do verão europeu. Segundo o jornal catalão "Sport", o meio-campista já mira um futuro fora de Londres, devido a um impasse na renovação contratual.

O vínculo do jogador com os Gunners termina ao final do primeiro semestre de 2024. Ainda não há conversas por uma extensão, o que já levou o agente do atleta, João Santos, a procurar novas ofertas. A diretoria do Barça vê com bons olhos uma chegada sem custos do camisa 20, e deve realizar aproximações nas próximas semanas.

Deco, diretor esportivo dos blaugranas, deve mirar em contratações de valor baixo ou nulo, já que o Barcelona está afundado em dívidas por recentes investimentos no mercado europeu. Anteriormente, conversas pela contratação do volante campeão da Eurocopa de 2020-21 chegaram a acontecer, mas não avançaram.

Jorginho deixou o Chelsea para rumar ao Arsenal em janeiro de 2023, custando cerca de 11 milhões de euros. Entretanto, não conseguiu se firmar como titular e acabou perdendo espaço com a chegada de Declan Rice, mas vem sendo uma espécie de 12º jogador no esquema do técnico Mikel Arteta. Ao todo, são 44 partidas pelos londrinos, tendo contribuído com um gol e duas assistências.

Jorginho celebra gol pelo Arsenal